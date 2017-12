Cs, fuerza más votada de un 21D que daría la mayoría al independentismo, según los sondeos a cierre de urnas

Noticia de última hora:



"Un preso glotón de la cárcel de Estremera ha votado hoy a Chunqueras".



"He votado a Chunqueras porque me ha prometido que mañana por la mañana, en el desayuno, me dará medio Donut con sabor a Pantera Rosa. Él se come cien mil docenas cada mañana. Me dará medio Donut de su peculiar desayuno. ¡Es genial!", ha desvelado el preso glotón ante los periodistas que se han acercado.



"Y ahora os tengo que dejar, que he encargado a TrulloPizza doscientas mil pizzas para cenar. La verdad es que, en la cárcel, como mejor que en casa".