SMI: barrera a las alzas indiscriminadas

Las previsiones del Gobierno apuntan a que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de un 20 por ciento hasta 2020, acordada por el Ejecutivo y los agentes sociales, no se realizará en su totalidad. No se puede hablar de ruptura del pacto. Los firmantes aceptaron que la única alza garantizada es la de 2018 y las subidas posteriores tenían requisitos, un incremento anual de la afiliación de 450.000 personas y avances mínimos del PIB del 2,5 por ciento, que según el actual Plan de Estabilidad no se darán.

Es lógico que la evolución del SMI se sujete a condiciones. Sus alzas no afectan tanto a la inflación como los acuerdos de negociación colectiva, pero permitir que el SMI suba indiscriminadamente sería un error que impactaría en los precios y la competitividad.

