Juego electoralista con las pensiones

Después de haber cotizado ininterrumpidamente más de 40 años por base máxima, ahora me dicen que me congelan (= perder 20,30 ó 35% de valor en los próximos años) porque no hay dinero, y que las pensiones mayores paguen a las no contributivas. Es cobarde y muy injusto. No hay dinero porque se saca para políticas sociales que son del Estado y no de los cotizantes a la Seguridad Social que ya pagan sus impuestos. Es injusto porque el Estado te deja jubilado sin revalorizar, a la intemperie, en un contexto huérfano de sistemas complementarios a la pensión como los europeos. Si no hay dinero, reformen ya el sistema, pero por favor, respeten transitoriamente la capacidad adquisitiva de quienes ya cotizaron por todo anteriormente. Que el Estado devuelva y financie a la SS en lo que la esquilmó.