Necesaria liberalización ferroviaria

Air Nostrum retoma el proyecto de poner en marcha el que sería el primer operador privado de transporte de pasajeros por tren en territorio español. Su objetivo es competir en el trayecto Madrid-Barcelona-Montpellier y busca socios (entre ellos, Acciona) para desarrollarlo. A priori puede parecer demasiado arriesgado embarcarse en esta empresa.

Hace pocos meses, el recurso de Fomento sobre esta iniciativa quedó en suspenso, después de que el Ministerio recurriera ante la Audiencia Nacional. Es más, este tribunal está aún elaborando su resolución definitiva acerca de las quejas del Ministerio. Sin embargo, existen razones de peso para que Air Nostrum no se quede paralizada y reactive su AVE a Francia.

Sin duda, ha jugado en su favor el hecho de que la propia Audiencia no impusiera finalmente las medidas cautelares sobre el proyecto que Fomento le demandaba. En consecuencia, la CNMC está en condiciones de comenzar a tramitar un proyecto para el que no plantea objeciones. No en vano, puede alegarse que el servicio comercial ferroviario ya se encuentra liberalizado en la UE cuando conecta, como mínimo, el territorio de dos Estados miembros.

Además, las normas de la CNMC contemplan que pueda autorizar los servicios de este tipo cuyo trayecto discurra fuera de España en un 20% o más de su trazado y obtenga el 30% de sus ingresos del exterior. La batalla judicial aún está abierta, pero Air Nostrum tiene argumentos a su favor para seguir luchando. Renfe, por tanto, tiene que asumir que se están dando los primeros pasos hacia la necesaria liberalización del transporte por ferrocarril, que la UE exige que se aplique de forma total a partir del año 2020.

