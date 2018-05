Decisión razonable de la CNMV

Iberdrola presentará más argumentos para convencer a la CNMV de que Siemens debe lanzar una oferta de compra por la totalidad de Gamesa. La eléctrica responde así al supervisor, que estima que la alemana no deba formular dicha opa. La compañía quiere mantener la pugna; es legítimo ya que aún considera que Siemens no respetó el pacto firmado por ambas en el momento de la fusión.

Pero también es cierto que la CNMV no podía tomar una decisión que no fuera dar la razón a la germana, al comprobar que ésta no cambia la estrategia industrial de Gamesa ni pretende llevarse la sede fuera de España. Por tanto, la Comisión no detectó incumplimientos. De ahí que la decisión del supervisor, con las pruebas actuales, solo puede calificarse de lógica y previsible.

