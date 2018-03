Las bases de Facebook quedan en entredicho

Las instituciones responden al escándalo de la fuga masiva de datos que ha sufrido Facebook. En su país, EEUU, la Comisión Federal de Comercio ya investiga el caso, al tiempo que el Parlamento británico y la Eurocámara exigen a la empresa que comparezca.

Reacciones como éstas deben convencer a la multinacional de que no puede volver a minusvalorar una crisis que amenaza con costarle multas millonarias. Actitudes como la que se permitió el lunes, cuando presentó una inaudita demora (de horas de duración) antes de comparecer para dar las primeras explicaciones, no deben repetirse. No en vano, está en entredicho la base misma del negocio de Facebook: su capacidad para mantener bajo control los datos de sus casi 2.000 millones de usuarios a escala mundial.

