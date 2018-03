Vía adecuada para que Aena se expanda más

Aena revisa su plan de expansión internacional para desbloquearlo en 2019. y estudia acudir a los concursos como socio minoritario industrial de un fondo. Con ello, la firma pública espera sortear a Moncloa que, hasta ahora, ha frenado cualquier opción de crecimiento de la firma fuera de España.

El Ejecutivo no quiere que Aena asuma el riesgo de tener el control accionarial de las concesiones. De ahí que la gestora busque participar de forma minoritaria en los proyectos para lo que no necesitará el placet del Consejo de Ministros. Es cierto que la estrategia no permitirá a Aena consolidar lo que obtenga. Pero el cambio, al menos, es una interesante opción para que la firme no se vea privada de la capacidad de expandirse internacionalmente.

