Aclarar el futuro en concesiones de Abertis

Entre 2019 y 2021, Abertis afronta el vencimiento en la concesión de 1.000 kilómetros de autopistas. Entre ellas, están las propias de Acesa y Aumar, que se sitúan entre las que más aportan al ebitda de la empresa. La prórroga de esas concesiones, sin duda, elevaría el valor de Abertis, en un momento en que ACS y Atlantia negocian su toma de control.

Pero el ministro Íñigo de la Serna deja claro en elEconomista que solo se guía por el interés general y no habrá moratoria. En cuanto a una relicitación posterior, el Gobierno aún no se pronuncia. Convendría aclarar cuanto antes también este extremo, especialmente en un momento en que se especula sobre cómo la perspectiva de que no habría relicitación influyó en las operaciones sobre Abertis.

