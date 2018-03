Abertis: el accionista sale perdiendo

Del Gobierno no espero mas que "puente de plata" para este acuerdo (como "buenos y profesionales" políticos con tal de seguir con sus prebendas son capaces de vender a su madre).



Espero, aunque no confío mucho más, que LA CAIXA-CRITERIA, este a la altura de las circunstancias y no entre en el mercadeo que se traen ACS-ATLANTIA.



Aunque sospecho que si les dan un buen "carguito" a los que tienen que decidir en esta empresa "el acuerdo" saldrá con mayor facilidad.



Y los que somos pequeños accionistas de toda la vida "que nos den"!!.