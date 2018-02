Valorar las buenas expectativas del Ibex 35

Imagen: Dreamstime.

Once compañías del Ibex van camino de registrar este año las mayores ganancias de su historia. No debe extrañar que, entre las elegidas, haya bancos como Sabadell o CaixaBank. Aunque el BCE no suba los tipos en 2018, las adquisiciones que han realizado refuerzan a estas entidades. Por su parte también son muy fiables las expectativas de empresas como IAG, Aena o Amadeus, ligadas a un sector como el turístico, tan beneficiado por la buena marcha de la economía mundial.

Son todos factores que invitan a no exagerar el alcance de las caídas que la bolsa española, y el resto de las europeas, experimentan ahora. Con las debidas precauciones, el inversor aún debe valorar en su justa medida las buenas expectativas que el Ibex conserva.

PUBLICIDAD