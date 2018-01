¿Por qué el seguro de salud de Muface es solo para los funcionarios?

Ese es mi caso y esto debe de ser anticonstitucional, yo trabajo para la empresa privada y me tengo que costear un seguro privado porque cada vez que tengo una enfermedad común no me dan hora hasta cinco días después, y ya no digo las listas de esperas en Canarias.



No puede ser que existan estas cosas en un País donde la Constitución pone claramente que todos tenemos derechos a igual trato y creo que esta diferenciación puede, y digo puede, rayar en la prevaricación o algo similar, o como mínimo dar ventaja a unos trabajadores que ya tienen la ventaja de tener un salario y un trabajo garantizado de por vida a las que no los tenemos.