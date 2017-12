La Constitución pertenece a todos

¿ Seguro ? porque los nacidos a partir de 1960 (mayoría de la población), no han tenido nada que ver con su aceptación o no. La población española lleva desde 1939, sin poder elegir el sistema de gobierno; Pako NO aceptó la República, Pako nos obligó a ser monárquicos (la otra opción era seguir en dictadura), el PP gobierna en Catalunya con el 8'5 % de los votos (todos legitimados por esta Constitución) y viva la otra Pepa.