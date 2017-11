Un grave fracaso debido al 'procés'

Amsterdam acogerá la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), cuando este organismo deje Londres. Las esperanzas de Barcelona quedaron truncadas del modo más rotundo, con su candidatura relegada al quinto lugar, incapaz de llegar a la ronda final de votación. Se trata de un resultado plenamente decepcionante para la Ciudad Condal, una de las claras favoritas.

No en vano, la respaldaban el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, el arraigo en Cataluña del sector farmacéutico y la preferencia de los 900 empleados de la EMA. Pero ninguna de esas credenciales alcanza a compensar el impacto de la profunda inestabilidad provocada por la deriva independentista. En nada ayudó que algunos de los políticos encargados de defender la candidatura barcelonesa mostraran una inaudita deslealtad, y sacrificaran esa tarea a la causa secesionista.

Sin duda, serán recordadas las palabras del exconseller de Sanidad Antoni Comin, huido en Bruselas, acusando a España de "no respetar los derechos individuales". No menor es la responsabilidad de la alcaldesa Ada Colau y de la ambigüedad de la que ha hecho gala en todo el desarrollo del procés, pese a los perjuicios económicos que provoca. Los daños ya no se limitan a la marcha, aún constante, de empresas.

Además, el secesionismo sembró la desconfianza en la UE y ha privado a Barcelona de la llegada de una institución que recibe 35.000 visitas anuales de técnicos, y que tiene potencial para crear 5.000 empleos. Un fracaso sin paliativos para la Ciudad Condal, y para la economía catalana y española, del que el independentismo es responsable.

