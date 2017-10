Día de la Hispanidad celebrado sin miedo

Imagen: Efe.

Cerca de 65.000 personas se manifestaron ayer en Barcelona, con motivo del Día de la Hispanidad, para reivindicar su deseo de que Cataluña siga formando parte de España. La asistencia fue muy inferior a la que centenares de miles de personas lograron el pasado domingo en la Ciudad Condal, en una movilización de motivación semejante.

Con todo, puede afirmarse ya que Barcelona vivió un 12 de Octubre histórico, cuyo significado va mucho más allá de los números. No en vano quedó demostrado que los catalanes no nacionalistas están dispuestos a expresar libremente sus ideas, y que el poder de movilización ya no es un patrimonio exclusivo del independentismo. Reivindicaron así su derecho a celebrar el Día de la Hispanidad sin miedos.

