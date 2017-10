Lo primero, la Constitución

ESPAÑOLES:



FRANCO.... NO ESTA MUERTO, COMO TODO EL MUNDO PIENSA, Y ME EXPLICO:



HEMOS HABLADO CON LOS QUE HICIERON LA PELÍCULA "CAZAFANTASMAS" PARA VER SI SABIAN ALGO DE ESTE, POR CURIOSIDAD, MAS QUE NADA.



PUES BIEN, SE PUSIERON MANOS A LA OBRA Y HAN DETERMINADO QUE A ESTE, SOLO LO QUIEREN EN LA COCINA. SABEN QUE HA ESTADO EN LOS ALTOS HORNOS DEL INFIERNO, NEGOCIANDO COMO CON HITLER, AL CUAL LE DIJO, QUE NO LE AYUDABA, NO POR OTRA COSA, SINO PORQUE DEJABA ATRÁS LA GUERRA CIVIL Y HABIA DESTROZADO SU PAIS COMO NUNCA ANTES Y CASI NO TENIA HOMBRES.



ENTONCES, SE SUPONEN ESTOS, LOS DE CAZAFANTASMAS, QUE LO ENGAÑARON OFRECIÉNDOLE UN PUESTO DE COCINERO, A CAMBIO DE VOLVER AL MUNDO Y TRAER CONSIGO A SU VUELTA, UN GRAN MARRANO.



ES EVIDENTE QUE CUANDO LLEGUE CON EL MARRANO A CUESTAS, SE LOS MERIENDAN A LOS DOS.



EN EL INFIERNO NO SE CUMPLEN LAS PROMESAS, ES EL LUGAR PARA LOS MENTIROSOS, Y MIREN QUE NO HAY POCOS EN EL GOBIERNO.



A SABER POR QUÉ TANTO INTERÉS EN UN MARRANO, A SABER!



EN OTRO ORDEN DE COSAS, UN BORREGO QUE TENGO DE COMPAÑERO Y SUPONGO QUE DE ESOS, HAY MILLONES EN ESPAÑA, ME HA HECHO DARME CUENTA, DE POR QUE, MUCHOS DEFIENDEN LA UNIDAD DE ESPAÑA CON BANDERAS ESPAÑOLAS, Y ES QUE SIN EL BARCELONA CLUB DE FÚTBOL, LA LIGA Y TODA ESA MIERDA, NO PUEDEN VIVIR.



EN FIN, UN PAIS DE BORREGOS, LADRONES Y MALOS ESPÍRITUS.



MUCHAS GRACIAS.



BUEN FIN DE SEMANA Y QUE GANE EL MEJOR.