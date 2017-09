Lo primero, la Constitución

Pese a la inminencia del 1 de octubre, resulta aún difícil prever los acontecimientos que rodearán la celebración del referéndum ilegal que la Generalitat se empecina en mantener. Todo apunta a que el Govern se afanará en hacer una demostración de resistencia, pese a las lamentables condiciones en que la consulta llegará al día de mañana.

La posibilidad de malversar recursos públicos se encuentra cegada por la intervención completa por parte de Hacienda, todavía en vigor, de las cuentas de la Generalitat. Desde el punto de vista logístico la acción de la justicia ha sido todavía más implacable y ya a inicios de este mes se produjo la rápida suspensión de la ley que avala el referéndum y de la que pretende regular la desconexión de Cataluña respecto a España. A ello se suma el precinto de los colegios y centros cívicos que pretenden acoger la votación, que se ejecuta desde el viernes.

Ahora bien, valorar este buen procedimiento no equivale a pretender que los jueces deban acaparar aún toda la responsabilidad en la resolución de un problema que seguirá abierto tras el 1-O. Nada justifica la arbitrariedad institucional en la que Junts pel Sí y la CUP quieren sumir a Cataluña, dividiendo a la sociedad en dos bandos y promoviendo odios y enconos de unos ciudadanos contra otros, incluso dentro de las propias familias. Pero es indudable el ascenso que el independentismo ha experimentado, aunque siga sin ser mayoritario.

Se trata de un fenómeno complejo al que contribuyen causas históricas y sociales, pero también flagrantes errores políticos. Los cometió el expresidente Zapatero al comprometerse a aceptar la reforma del Estatuto que propusiera el Parlament sin atender a su encaje con la Constitución. Posteriormente, la única respuesta a los problemas de armonizar el Estatut con la Carta Magna fue el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, que suspendió sus artículos principales cuando ya llevaba varios años en vigor.

Sólo hay una manera de no repetir errores de tanto calado, consistente en reabrir los contactos entre la Generalitat y el Gobierno central, esta vez con la altura de miras necesaria para abordar el amplio repertorio de soluciones aún posibles para evitar que crezca el distanciamiento entre Cataluña y el resto de España.

Revisar la Constitución

La Constitución contempla aún recursos para una ampliación de competencias fiscales y financieras. Desde este último punto de vista, debe además insistirse en la oportunidad que brinda la ya ineludible revisión de la financiación autonómica, pendiente desde la penúltima legislatura. Es incluso posible plantear una reforma de la Carta Magna que permita la convocatoria de una consulta pactada bajo las exigencias democráticas que el 1-O pisoteó.

Comienza, por tanto, el momento de propiciar los acercamientos y elEconomista quiere dejar plena constancia de su compromiso con la búsqueda de una solución dialogada que evite la confrontación. No lo hará solamente a través de los textos impresos en sus páginas, sino también de una forma más gráfica y representativa. Para ello, desde hoy, su cabecera mostrará dos manos estrechamente enlazadas, teñidas con los colores de de las banderas española y catalana, como símbolo del entendimiento por el que ambas partes deben trabajar.

Ahora bien, nada sería más simplista que considerar que el tan ansiado debate tiene que reducirse a una cuestión de procedimientos legales limitada a canalizar, de forma ordenada, el desapego hacia España de una parte esencial de nuestro país. Esa postura implica volver a dar por insoluble la cuestión catalana (como tan a menudo ocurrió en nuestra historia) y permitir que siga enquistándose. Actuar de ese modo equivale a conformarse con una acción cortoplacista que los participantes en este diálogo, tanto por parte de la Generalitat como del Gobierno central, no pueden ya permitirse.

Es el momento de revestirse de una talla política semejante a la que caracterizó a los protagonistas de la Transición en otra ocasión decisiva, aquella en la que nuestro país afrontaba el ímprobo reto de evolucionar pacíficamente desde una dictadura hacia una democracia moderna. La alusión a ese periodo clave no responde a una ociosa erudición histórica. Muy al contrario, pese a que muchos neófitos en política pretendan negarlo, la Transición continúa siendo la demostración incontestable de un hecho fundamental: es posible conciliar las diferencias en apariencia más profundas entre diversos actores políticos.

Un proyecto común

La clave de su éxito radicó en identificar España no sólo como marco jurídico e institucional, sino, por encima de todo, como un proyecto común, capaz de entusiasmar a todos los territorios que la integran (y sus ciudadanos), en la medida en que tiene las posibilidades para emprender con éxito empresas decisivas para el futuro. La España de la que Cataluña forma una parte esencial ha dado sobradas muestras de esa capacidad, como ocurrió en 1986 cuando por fin se equiparó a las grandes democracias de su entorno al entrar en la Comunidad Europea e inició el mayor periodo de prosperidad de su historia. No menos valiosa ha sido la fortaleza demostrada recientemente, a la hora de superar la peor crisis que experimentó la economía mundial desde los años 30, y entrar en una etapa de crecimiento y creación de empleo que, trimestre tras trimestre, bate los estándares de nuestros socios europeos.

Romper la trayectoria común que durante siglos comparten Cataluña y España supone menoscabar de forma definitiva esos logros compartidos, entre los que ocupa un lugar destacado el hecho de que nuestro país se haya dotado de la Constitución de 1978. Esta Carta Magna, ya muy próxima a convertirse en la más longeva de la tradición liberal española, ha desempeñado un papel fundamental a la hora de crear un marco de convivencia y estabilidad casi inédito en la convulsa historia de nuestra nación. Por ello, no cabe restar importancia a lo que el referéndum del 1-O representa frente al orden constitucional. Se trata de uno los más graves atentados que ha sufrido desde su promulgación, una agresión de la que también ha sido objeto el Estatuto de Cataluña. Sea cual sea el desenlace de la fraudulenta jornada electoral de mañana, en la que no cabe descartar la acción de grupos organizados antisistema, sólo cabe felicitarse de que los poderes legítimos del Estado de Derecho hayan dado todos los pasos necesarios para que la consulta no se lleve a cabo. Ninguna reivindicación ni negociación cuenta con legitimidad en democracia si no respeta las reglas del juego a las que una sociedad ha decidido someterse libremente. A la Constitución, por tanto, corresponde siempre la primacía.

