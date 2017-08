Londres, en camino hacia el Brexit blando

Reino Unido propone a la UE un "periodo transitorio", tras el Brexit, en el que formaría parte de la unión aduanera durante dos o tres años más tras la separación, programada para 2019. Se trata, ante todo, de un primer tanteo frente al inicio de la tercera ronda de negociación del Brexit, pero es muy significativo.

No en vano el Gobierno de Theresa May adopta una postura abiertamente conciliadora, y no duda incluso en ofrecer a la Unión el pago de una cuota a cambio de disfrutar de ese status comercial transitorio. Sin duda, la oferta de Londres no resuelve todos los problemas; de hecho, sigue en pie la cuestión migratoria y así lo hizo notar la UE. Con todo, queda claro que Reino Unido se aviene a trabajar por un Brexit blando que haga la separación menos traumática.

