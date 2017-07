330 43

Nulo control en la Federación de Fútbol

Las sospechas que condujeron a la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y a parte de la cúpula sobrepasan ampliamente lo que se espera de un caso de presunta corrupción. La prueba está en las once salvedades que el auditor puso a las cuentas del organismo ya en 2014. El documento evidencia que en la Federación no existen criterios contables y detecta errores por 82 millones.

Señala también que no se justifican ni gastos ni subvenciones, o que se imputan a ejercicios contables que no corresponden. Se demuestra así una absoluta falta de control en una institución de la que depende la Selección Española. Para no dañar más la imagen del fútbol es preciso depurar responsabilidades y efectuar un giro total en su gestión.

