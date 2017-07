May, debilitada en su primer aniversario

En la imagen, Theresa May.

Theresa May se convirtió hace un año en primera ministra en sustitución de un David Cameron devorado por la tormenta que él mismo provocó, mediante el referéndum del Brexit. La situación de los tories está lejos de mejorar desde entonces. May se afanó en no ser sólo la heredera de Cameron y abrazó la defensa de una separación de la UE inflexible y ahormada a los intereses exclusivos de Reino Unido.

Su excesivo acercamiento a tan duras posiciones costó caro en junio, cuando los votantes les negaron una nueva mayoría absoluta. El balance de este primer año, por tanto, se resume en un claro debilitamiento de May dentro de su propio país, donde el laborismo volvió a avanzar, pero sobre todo ante la UE, con la que acaba de iniciar la negociación del Brexit.

