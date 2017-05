Ahorro sanitario con riesgos para la salud

10:30 - 2/05/2017

La Junta de Andalucía continúa con su polémico plan de ahorro sanitario, iniciado en 2012. Su decisión de adquirir medicamentos para las farmacias en pequeños y baratos laboratorios de Asia y Europa del Este ya creó desabastecimientos, en años anteriores, de fármacos muy habituales.

El problema que provoca el sistema de subasta está lejos de resolverse y, desde febrero, hasta 50 productos (incluidos los analgésicos o antidepresivos más demandados) escasean.

Se demuestra, de nuevo, que este procedimiento no sólo no garantiza el suministro, sino que impone amplias limitaciones a los tratamientos que los médicos pueden prescribir. El ahorro en el gasto sanitario es necesario, pero no a cualquier precio, con sistemas que ponen en riesgo la salud de los andaluces.

