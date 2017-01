El cava extremeño proseguirá su avance

El Gobierno ha decidido no limitar la superficie de producción de cava, a pesar de la propuesta restrictiva del Consejo Regulador. Concluye así un conflicto originado por la propuesta del Consejo de limitar las hectáreas de uva para la elaboración del producto, lo que impedía crecer a las bodegas extremeñas. Si se tiene en cuenta que el cava es la única denominación que no está restringida a un solo territorio, la decisión del consejo no era entendible.

Así lo ha considerado el Ejecutivo, cuyo fallo permite incrementar el crecimiento del cava extremeño, que en poco más de 10 años ha pasado de vender 75.000 a 5 millones de botellas. Extremadura vence así una batalla que nunca debió iniciarse, ya que atentaba contra el legítimo crecimiento empresarial.

PUBLICIDAD