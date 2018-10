El ultimátum lanzado por Torra agrava la división interna del independentismo

Estela López / Eduardo Ortega elEconomista

La amenaza del martes del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de retirar el apoyo del independentismo al Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre si antes no acepta un referéndum de autodeterminación no solo pilló por sorpresa a La Moncloa en plena operación diálogo, sino a los propios socios soberanistas del president, que desconocían previamente este anuncio, como quedó ayer patente en el Parlament y entre bambalinas en el Congreso.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtió en declaraciones a la prensa que los "ultimátum los carga el diablo", y que en nombre de los diputados de ERC en Madrid puede hablar únicamente "el grupo parlamentario de ERC en Madrid". Pero las divergencias en el independentismo y el asombro ante el ultimátum de Torra van más allá de la reacción de ERC.

Estos diferentes pareceres también se dejaron ver ayer entre los diputados de PDeCat en la capital española. Uno de ellos, Jordi Xuclá, hasta hace escasas fechas coordinador de Congreso y Senado de la formación, reconoció que no tenía conocimiento de que el presidente de la Generalitat fuera a exigir el referéndum bajo la amenaza de no prestar más apoyo parlamentario a Sánchez. En cualquier caso, también recordó que esta exigencia "no es una novedad ni para el Ejecutivo ni para la Generalitat", e insistió en la necesidad de la celebración del mismo de manera "acordada".

Sin embargo, desde el partido independentista discrepan. Aseguran que los parlamentarios de la formación en la Cámara Baja sí conocían lo que planeaba hacer Torra. Concretamente lo sabía Míriam Nogueras, diputada por Barcelona y vicepresidenta de PDeCat desde julio, es decir, una de las figuras más fuertes de la nueva dirección del partido, fiel a Carles Puigdemont. Sin embargo, reconocen que hay divergencias entre los parlamentarios catalanes respecto a la estrategia que ha decidido seguir la Generalitat.

En el pleno de debate de política general del Parlament, las mayores críticas amigas a Torra procedieron de la CUP. El diputado anticapitalista Carles Riera instó a la ruptura con el Estado sin esperas, y reprochó al Govern: "Ni están aplicando ningún acto de soberanía ni tienen un plan para aplicarlo". Añadió que el pueblo catalán "ganará la independencia, con ustedes o, si hace falta, contra ustedes".

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, sostuvo: "Quien prometa atajos hoy es un ingenuo o nos está engañando. Ahora toca trabajo constante, tiempo y determinación. Y quien esté cansado que se detenga y descanse, o que busque un relevo, sin reproches".

Desde Catalunya en Comú-Po-dem, Jéssica Albiach apoyó la necesidad de un referéndum, pero conminó a acordar antes sus términos en Cataluña, y tildó de "imposible" el plazo de un mes para acordarlo con el Estado. Consideró que el ultimátum es una "improvisación" más de los independentistas, que solo hará que generar más frustración. "Han pasado de no tener estrategia a tener estrategias contradictorias en el seno del Govern", criticó.

De hecho, JxCat y ERC siguen divididas sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Mientras los de ERC pidieron el martes delegar el voto, los de la formación liderada por Puigdemont rechazan de mo-mento designar un sustituto porque no se consideran suspendidos, cargando la responsabilidad sobre la validez de su voto en el presidente de la Cámara catalana, el republicano Roger Torrent.

Haciendo oídos sordos a las desavenencias, Torra emplazó a la unidad entre JxCat, ERC y la CUP, y aprovechó para recordar que ayer se cumplía un año del discurso de Felipe VI sobre Cataluña y "todavía no se ha disculpado".

También envió una carta a Sánchez para concertar una reunión en la Generalitat -sin mencionar el ultimátum-, a lo que desde La Moncloa se respondió que no es momento de reuniones. Mientras, el Tribunal Supremo ratificó mantener en prisión a los líderes soberanistas.