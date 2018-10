El Gobierno duda sobre la gratuidad de la educación de 0 a 3 años por la falta de déficit

La adaptación que va a tener que realizar el Gobierno de sus planes presupuestarios para 2019 al límite de déficit del 1,3% que aprobara el Ejecutivo de Mariano Rajoy pone en un brete una de las medidas acordadas con Unidos Podemos: extender la gratuidad y universalización de la Educación en España al tramo de edad de 0 a tres años.

Así lo indicó la ministra portavoz y de Educación, Isabel Celaá, en un desayuno informativo en Madrid esta mañana. "Nos gustaría poder disponer de los 6.000 millones más de déficit para consolidar mejor el Estado de Bienestar" que aporta la propuesta de techo fiscal lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez, lamentó.

Añadió que la gestión de dicho tramo de edad es una competencia autonómica, aunque reconoció que hay diferencias entre ellas. Además, indicó que "lucharemos lo más que podamos" para abordar la situación. En cualquier caso, precisó, el Gobierno baraja "lograr educación 'cuasiuniversal' en el tramo de dos a tres años".

Hasta ahora, Podemos daba por hecha la universalización de la Educación en el primer tramo de edad como parte del pacto que está negociando con el Gobierno para apoyar los primeros Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez, pero parece que esta demanda no quedará del todo satisfecha. En este sentido, Pablo Echenique, secretario de Organización de la formación, mandó un aviso para navegantes este mismo lunes: "Si el Gobierno no es valiente y audaz, no podremos votar sus Presupuestos".

Becas

Por otro lado, Celaá también indicó que un techo de gasto más elevado también sería necesario para elevar la cuantía de las becas escolares. "Pero gobernar también es priorizar. Con una misma bolsa de dinero, un Gobierno sabe establecer prioridades diferentes a otro. Creo que vamos a lograr aumentar las becas", consideró.

Durante su intervención, la ministra de Educación informó además de que a finales de año se habrá presentado un proyecto de ley para corregir y revertir la Lomce y anunció cambios para las escuelas concertadas, aunque no concretó en qué dirección.

Mientras, sobre la desaceleración económica, manifestó que se trata de un fenómeno "a escala internacional y europeo. Nadie del mundo económico habla de una desaceleración consistente", asegurando que los datos macroeconómicos españoles son "robustos".