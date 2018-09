Ábalos promete el Corredor Mediterráneo en 2021 ante las reservas empresariales

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció ayer que el Corredor Mediterráneo entre Algeciras y la frontera francesa estará operativo en 2021 y que, a partir de entonces, solo quedarán algunas "obras concretas" para completar la infraestructura.

El ministro asumió este compromiso en el Gran Encuentro por el Corredor Mediterráneo, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en Barcelona, y ante la presencia de cerca de 2.000 empresarios y directivos de grandes compañías y líderes patronales, como Juan Rosell (CEOE), Juan José Brugera (Cercle d'Economia), Joaquim Gay de Montellà (Foment), Salvador Navarro (CEV), Juan Roig (Mercadona), Vicente Boluda (AVE), José Luis Bonet (Cámara de España), Josep Oliu (Banco Sabadell), Josep Terradellas (Casa Tarradellas), Miguel Torres (Familia Torres), José Sevilla (Bankia), José García-Carrión (García Carrión), Jordi Gual (CaixaBank) y Eduardo y Mar Martínez-Cosentino (Cosentino).

Al evento acudieron, también, los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pero no el jefe del Govern catalán, Joaquim Torra, que delegó su presencia en el consejero de Territorio, Damià Calvet. Ante todos ellos, Ábalos afirmó que la construcción del Corredor Mediterráneo se encuentra en su "recta final" y que la financiación del proyecto ya está cubierta, por lo que solo falta el impulso técnico a la obra.

El lobby AVE -integrado por los 100 mayores empresarios valencianos- ha defendido siempre que, aunque el Corredor Mediterráneo esté operativo entre Francia y Algeciras, la obra no se podrá considerar completada hasta que se haya ejecutado la doble plataforma -para pasajeros y mercancías- en todo el trazado. En este sentido, el presidente de la asociación, el naviero Vicente Boluda, puso en duda que esta ejecución integral esté lista en 2025, el plazo que la AVE defiende como fecha límite del proyecto.

Apuesta por la competitividad

Por ello, los empresarios reunidos ayer en Barcelona reclamaron al Gobierno que apueste decididamente por una infraestructura "muy importante" para la competitividad, tanto del arco mediterráneo, formado por Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, como del resto de España, en palabras de Brugera, que añadió que este proyecto "sirve para unir en unos tiempos en los que hablamos demasiado de lo que nos desune".

Por su lado, Bonet afirmó que las Cámaras de Comercio de España "quieren el Corredor", ya que el núcleo industrial del país está en las comunidades del Mediterráneo y "el cambio de modelo productivo pasa por la internacionalización" que facilita el transporte de mercancías por ferrocarril.

En la misma línea, Juan Rosell apuntó que se trata de una "infraestructura estratégica" para el desarrollo económico y social y para la competitividad de las empresas españolas, ya que reducirá los costes operativos del transporte, mejorará las conexiones de los puertos mediterráneos, al tiempo que reducirá las emisiones de gases contaminantes".

La directora general de la European Retail Round Table, Suzanne Czech, felicitó a AVE por su "gran capacidad de unir a muchos sectores" en la defensa de un "proyecto integrador" como el Corredor Mediterráneo.

Coincidió con esta interpetación la consejera delegada del grupo químico y farmacéuticoJuste, Inés Juste, quien añadió que las administraciones públicas deben escuchar las reclamaciones de la sociedad civil. Además, recordó al Gobierno que "los empresarios queremos plazos" para saber cuándo estará completamente terminada la obra.

Proyecto europeo

El transporte de mercancías por ferrocarril en España apenas supone el cuatro% del total de tráfico, un porcentaje que nos coloca en la peor situación entre los países europeos y muy lejos del objetivo fijado por la Unión Europea para 2030: que el 27% del movimiento de mercancías se haga por tren.

En esta línea, la estrategia de conectividad europea incluye, entre sus prioridades, varios corredores ferroviarios, entre ellos, el Mediterráneo. Con 3.500 kilómetros, se extiende desde España hasta Hungría, recorriendo países que suman el 54% de los habitantes y el 66% del PIB de la UE. En España, los territorios que atraviesa centran el 45% del PIB, el 46% del empleo y el 51% de la exportación.

AVE lanzó, hace dos años, el movimiento #QuieroCorredor. En 2017, se celebraron cuatro grandes actos empresariales, en Tarragona, Murcia, Almería y Madrid -en el que intervino el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna-. En total, participaron más de 4.000 empresarios de todo el territorio. Además, cuenta con una campaña de recogida de firmas online que suma más de 100.000.

"Este año, el objetivo ha sido compartir con la ciudadanía la información", detallan desde AVE. Se ha hecho con una acción itinerante que ha recorrido Granada, Málaga, Cartagena, Lorca, Alicante, Castellón, Reus y Martorell.

En esta línea, cada seis meses representantes de AVE y técnicos ferroviarios se dan cita para analizar los avances que se realizan en la infraestructura y verificar que el desarrollo se lleve a cabo, hasta lograr la ejecución total del proyecto.

El presidente valenciano, Ximo Puig, se mostró contrariado por la ausencia de su homólogo catalán, que contrasta con el respaldo sin fisuras que el mundo político, empresarial y la sociedad civil de todos los territorios que recorre la infraestructura, y del resto de España, han mostrado siempre a la campaña impulsada por AVE.

Malestar con Torra

"Es evidente que me hubiera gustado que estuviera el presidente Torra. Yo no valoro las ausencias, valoro las presencias, pero parece que quien no quiera saber nada de la Comunitat es Cataluña. Después de 20 años en los que el PP no quería saber nada de Cataluña nosotros hemos hecho mucho, yo personalmente, por mantener una conexión normalizada, pero parece ser Cataluña quien no quiera tener una relación normalizada con la Comunitat", lamentó Puig.