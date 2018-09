Los autónomos piden mejoras fiscales al gobierno

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), defendió este martes que los autónomos necesitan mejoras en materia de fiscalidad para facilitar sus actividades.

"En materia fiscal ha habido grandes fraudes a los autónomos", denunció Abad en un desayuno informativo con la prensa. "Hacer una ley y que no se pueda llevar a cabo es un fraude importante, es algo que me indigna profundamente", dijo en referencia a las dificultades que han tenido los autónomos para aplicar las deducciones por manutención en el IRPF.

"Algo tan esencial como una deducción por alimentación no se puede llevar a cabo porque no se han hecho bien las cosas", aseguró. La UPTA denuncia que los autónomos no pueden llevar a cabo esta medida aprobada en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo por la mala redacción del artículo y "la inseguridad jurídica creada" por esta.

Solo se pueden deducir gastos en alimentación realizados con tarjeta de crédito, pero, además, "hay que demostrar que ese día estabas realizando una actividad sujeta a tu negocio, pero es imposible hacerlo. ¿Si tú quedas con un futuro cliente para captarle cómo demuestras que estás comiendo fuera para ello? Después, cuando te venga una inspección, a ver cómo explicas que aquel día de hace un año comiste fuera por tal motivo", manifestó Abad.

"Se ha puesto en papel, pero no se puede llevar a cabo. Por eso los autónomos no se lo deducen", resumió el presidente de UPTA, quien anunció la decisión de su organización de entregar un listado con esta y otras reivindicaciones a todos los partidos políticos con representación en España.

Entre esas solicitudes UPTA también ha optado por reclamar una rebaja de la fiscalidad en cuanto a suministros, especialmente el eléctrico: "Hemos pedido también que el IVA eléctrico en los pequeños comercios pase a ser reducido, del 4%. Es insostenible que un hostelero o un panadero pueda tener un 20% de costes en su actividad dedicado a la energía".

Además, la organización de autónomos también defiende que "se amplíen los epígrafes a los trabajadores autónomos a los que se les debería aplicar el diésel profesional". "Miles de autónomos, no solo los transportistas, tienen que utilizar su vehículo para desarrollar su actividad. Por ello, pedimos que se amplíen los epígrafes del gasoil profesional y se les reduzca la fiscalidad", aseveró Eduardo Abad.

El presidente de UPTA, además, tildó la opción de que el Gobierno de Sánchez equipare el precio del diésel al de la gasolina como "una idea disparatada". Abad se mostró muy crítico con los primeros 100 días del Ejecutivo socialista: "Nos han llevado a una situación en cuanto a números tremendamente cruel"

"Se está produciendo una pérdida de consumo en los pequeños establecimientos. Llevamos una caída de un 3,5% en lo que llevamos de año en el pequeño comercio mientras el comercio digital sube un 24% y las grandes superficies, un 14%. Ese aumento está mermando cada vez más al pequeño comercio", denunció.

Además, el presidente de UPTA también se quejó de las bajas pensiones que están cobrando los autónomos en la actualidad. Abad reclamó que mientras "un trabajador del régimen general cobra una pensión media de 1.054,53 euros, la media de un autónomo se queda en 662 euros, casi 400 euros por debajo de los trabajadores por cuenta ajena e, incluso, por debajo del sueldo medio interprofesional (SMI), cuando el Gobierno había dicho que ninguna pensión contributiva debería estar por debajo, solo lo estamos los autónomos".

"Pedimos a Pedro Sánchez y su Gobierno que sea sensible con los compromisos que tiene con los trabajadores autónomos. España se encuentra en una situación de inestabilidad política, pero no se puede usar al trabajo autónomo como moneda de cambio", remachó Abad.

25-SEP-18

