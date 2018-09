Batet pide acabar con la visión "negativa" del funcionamiento de los servicios públicos

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Mertixell Batet, afirmó este martes que no considera "justa" la percepción de que "lo privado funciona mejor que lo público" y reclamó acabar con la visión "negativa" del funcionamiento de los servicios públicos.

Así lo dijo la ministra durante su intervención en la presentación del programa 'Agenda Pública' de la escuela de negocios Esade y la consultora Kreab.

Batet valoró que los empleados públicos tienen una "excelente formación" pero es necesaria una "ampliación de capacidades".

Señaló que ahora que la situación económica "es mejor", el Gobierno y las empresas tienen la "obligación de restituir a los trabajadores lo que habían perdido" durante la crisis en cuanto a puestos de trabajo, reducción de salarios y suspensión de algunos derechos.

La ministra urgió a rejuvenecer las plantillas y recordó que la Oferta de Empleo Público (OEP) acordada con los sindicatos va en esa línea de "impulsar esa revitalización de la Administración Pública".

Apuntó que el "gran reto" es lograr la conciliación, la corresponsabilidad y la racionalización de horarios de los empleados públicos.

También señaló que, para mejorar los servicios públicos, el Ejecutivo mantiene "en primer plano" el control de la eficacia y la eficiencia del sector público y explicó que tendrá lugar una reunión interministerial la próxima semana para hacer una planificación "más estratégica" de los recursos humanos, de cara al análisis y la evaluación del desempeño de los empleados públicos. Destacó que "tenemos una lupa puesta en cada uno de nosotros".

La ministra informó de que, además, se va a crear un grupo de trabajo que aborde el acceso a la Función Pública, puesto que "lo memorístico no puede desaparecer, pero hay otras partes importantes". No obstante, reconoció que es un asunto que no se va a solventar en esta legislatura.

Asimismo, mostró el compromiso del Gobierno para añadir "nuevas obligaciones de transparencia, ampliándolas a supuestos que hasta ahora no habían sido recogidos, como son la publicación de las agendas de altos cargos o retomar la publicación de sus declaraciones patrimoniales".

Por otra parte, apuntó que se debe avanzar para una "efectiva implantación de una administración verdaderamente digital" que garantice tanto el acceso a la información de los interesados como la agilización de las relaciones con los ciudadanos y empresas. En este punto, agregó que el Ejecutivo está trabajando en el IV Plan de Gobierno Abierto para aprobarlo el próximo año.

25-SEP-18

