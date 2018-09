"La 'podemización' de la economía será un desastre y nos llevará al abismo"

Tiene un discurso suave en las formas, pero en el fondo es implacable con sus adversarios y su música sube en decibelios a medida que gana en experiencia política. Ya ha llovido desde que en 2005 conoció a Albert Rivera, cuando aún no lideraba su partido. Se ha convertido en una pieza imprescindible en el engranaje parlamentario de Ciudadanos, en uno de los hombres fuertes que -haciendo honor a su cargo y condición de secretario general y número dos del partido- es un interlocutor necesario en cualquier negociación de alto voltaje que se plantee en la convulsa actualidad política.

José Manuel Villegas (Barcelona, 1968) es muy analítico a la hora de abordar las cuestiones políticas. Está contento porque, finalmente, han conseguido vía libre para eliminar el aforamiento para diputados y senadores -una de las medidas estrella de Cs-, pero afirma que no van a aceptar trampas y que algunos introduzcan la inviolabilidad del Rey para, por elevación, no hacer nada. Dice que hay dudas razonables de plagio en la tesis de Pedro Sánchez y denuncia una burbuja universitaria que van a desenmascarar. Señala que el Gobierno ha nacido "muerto", que no acierta ni cuando rectifica, y pide elecciones generales ya. "Debe ser muy complicado tener de ministro de Hacienda a Pablo Iglesias, nos están llevando al abismo", sentencia.

Finalmente se va a poder reducir el número de aforados, una reivindicación histórica de Ciudadanos, que ha promovido ahora el PSOE...

La eliminación de aforamientos para políticos y hacerlo con la fórmula de una reforma exprés de la Constitución es una propuesta histórica de Ciudadanos, y debería haber consenso suficiente. Ya era hora de que el PSOE pase por el aro de la regeneración democrática y por eliminar privilegios. No vamos a aceptar un fraude o que quieran tomarles el pelo a los ciudadanos para que se elimine el aforamiento a diputados y senadores solo en algunos casos y no en todos. No es de recibo que haya políticos acusados de corrupción que sigan aforados. Sin embargo, sabemos que algunos intentan poner palos en las ruedas para que al final la reforma de eliminar el aforamiento a políticos no salga adelante, y nosotros no vamos a ser cómplices de eso.

¿Y por qué no se amplía ese recorte de aforados al ámbito de la Justicia o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Nuestra propuesta es eliminar los aforamientos a los políticos y el resto estamos dispuestos a discutirlo, pero no queremos caer en la trampa de, por querer hacerlo todo, no hacer nada. Algunos están intentando distraer el debate o subirlo por elevación para que acabe en nada, y no vamos a caer en algo tan tramposo.

Vamos, que no van a tolerar que esto sea un señuelo sin recorrido, porque el PNV ya ha propuesto eliminar la inviolabilidad del Rey...

Al PNV les da vergüenza decir que están en contra de eliminar los aforamientos y ponen encima de la mesa otros debates. La inviolabilidad del Rey es un capítulo distinto de la Constitución y se necesita una modificación de la fórmula reforzada, que llevaría a la disolución de Cámaras y a hacer un referéndum. Creo que no quieren eliminar los privilegios, y proponen fórmulas imposibles para liar el debate y que todo se quede en agua de borrajas.

Acaban de cumplirse los cien días del Gobierno. ¿Qué balance hacen?

Este Gobierno no ha acertado ni siquiera cuando ha rectificado, que es casi siempre. Han sido cien días de vacío, de Gobierno de la nada, sin sacar adelante ninguna de las reformas importantes que este país necesita, ni siquiera el techo de gasto. El Gobierno ha nacido muerto y no hay ninguna sorpresa en que Sánchez no haya conseguido hacer nada.

Pero esa parálisis que dibuja puede ser momentánea si pacta con quienes los llevaron a La Moncloa, ¿no?

Casi es mejor que el Gobierno no haga nada, porque si hace algo es pactando con los que quieren romper España, con los separatistas o los populistas, y eso iría en contra de los intereses generales de los españoles. Aunque es verdad que España no se puede permitir esa parálisis mucho tiempo. Por eso deberían convocar elecciones ya.

¿Ustedes van a seguir haciendo oposición con el tema de la tesis del presidente?

Por supuesto que sí. Seguiremos preguntando por la tesis, porque hay dudas más que razonables de que el presidente ha mentido. Por un lado, el Gobierno vetó una ley de Cs para promover la transparencia en la universidad, y precisamente uno de los puntos decía que todas las tesis debían ser públicas y accesibles por Internet. Primero mintió diciendo que su tesis era accesible, y solo rectificó cuando se vio obligado a hacerlo, y ahora amenaza a los periodistas que investigan. Hay muchas dudas sobre que esa tesis ha sido plagiada, sobre que se la hizo otra persona, y también sobre el tribunal que la calificó. Si se dio un cum laude a una tesis plagiada, lo más probable es que hubiera un trato de favor a un político.

¿Cree que hubo trato de favor? Porque eso hay que demostrarlo...

Yo creo que el trato de favor a los políticos en la universidad está tanto detrás de la tesis del señor Sánchez como del máster de la ministra, o el de Casado. Los tres tienen en común que no han tenido una carrera profesional, que no han hecho nada en su vida fuera de la política y que necesitan adornarse con determinados títulos, porque no han tenido vida fuera de los partidos. Si en la universidad española hay tramas para dar un trato favorable y para conseguir tráfico de influencias con los políticos hay que desenmascararlos, y nosotros lo haremos.

¿Estamos ante una 'burbuja' universitaria?

Sí, hay una burbuja universitaria. Los políticos han metido las zarpas en determinados ámbitos. Lo hicieron jugando a ser banqueros en las cajas de ahorros, luego hicieron lo mismo en los medios de comunicación y ahora sabemos que también lo han hecho en la universidad. La reforma universitaria, donde se han incrustado los partidos políticos, es urgente, y esa burbuja hay que hacerla estallar.

¿El 'caso Villarejo' puede salpicar gravemente a la ministra de Justicia por un posible trato de favor?

Vamos a estar atentos a las explicaciones de la ministra y ya veremos qué sale de ese asunto tan feo. Este Gobierno, en cien días, ya tiene dos ministros que han tenido que dimitir y ahora nada menos que la ministra de Justicia está bajo sospecha, por eso hemos pedido su comparecencia en el Congreso. Veremos cómo llega a los 200 días, si es que llega, con tantas corruptelas.

¿Ustedes contemplan un escenario de elecciones anticipadas? Porque el presidente va a intentar concluir la legislatura...

En Ciudadanos estamos preparado para que haya elecciones mañana mismo si llegara el caso, y para el país sería bueno que hubiera elecciones lo antes posible. Es necesario dejar atrás este escenario de Gobierno débil, en manos de separatistas y de populistas. Necesitamos con urgencia un Gobierno fuerte, legitimado en las urnas. Si Sánchez sigue atrincherado en la Moncloa no es por el bien del país, sino por el suyo propio, porque le gustan demasiado los privilegios, y tener un avión oficial para irse a conciertos o a bodas. Él va a aguantar todo lo que pueda, pero sabe que esta agónica legislatura tiene que acabar, y si quisiera a España convocaría elecciones de forma inminente.

¿Las cosas han mejorado en Cataluña en esta fase de diálogo o todo se queda en gestos, sin más?

No entendemos esta fase de diálogo, de querer darle normalidad a una situación que es totalmente anómala. No es normal que un presidente autonómico diga que no va a cumplir las sentencias de los tribunales o que va a romper España y declarar la independencia. No es normal no respetar las leyes ni que se ocupen las instituciones o los espacios públicos, que deberían ser de todos los catalanes, solo por los separatistas. Es bochornoso el hostigamiento que nos están haciendo a quienes queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Nada de esto es normal. El Gobierno se equivoca al querer dar normalidad a una situación excepcional. Lo único que está haciendo este Gobierno es dar alas a los separatistas para que cojan más fuerza, se envalentonen y vuelvan a dar otro golpe a la democracia española. Se debería haber aplicado ya el 155.

Pero, ¿se dan las circunstancias para aplicar el artículo 155?

Creemos que hace tiempo que se daban las circunstancias para volver a aplicar el 155. Quienes están gobernando en Cataluña son los mismos que dieron el golpe de Estado, no han rectificado ni una coma, siguen sacando pecho e insisten en declarar la república catalana. No hacen falta más motivos para aplicar el 155. ¿Cuándo se va a aplicar, cuando vuelvan a dar otro golpe? ¿Hay que esperar realmente a que declaren la independencia de Cataluña para aplicarlo? Ellos siguen manejando los medios de comunicación públicos, siguen abriendo embajadas en el extranjero para criticar a España y siguen teniendo en su poder un cuerpo de 17.000 hombres armados, como son los Mossos d'Esquadra. En cualquier momento nos veremos en el abismo.

Pues ya se habla de dar indultos. ¿Hay que modificar el concepto, como pide el PP?

Si gobernara Cs nadie tendría duda de que no habría indultos para los que han dado un golpe contra España. Estamos a favor de limitar la posibilidad de indultos a corruptos y casos de violencia machista y estaríamos dispuestos a ampliarlo a estos temas, de modo que si se presenta la propuesta, la apoyaremos.

¿Los datos recogidos en el informe de la Alta Inspección de Educación demuestran que hay un adoctrinamiento en Cataluña?

Llevamos once años denunciando lo que pasa en las escuelas catalanas. Ahora hay un informe que pone negro sobre blanco cómo se adoctrina en las escuelas catalanas y cómo se manipulan los libros con lo que estudian nuestros hijos. Hay que pedir explicaciones al señor Méndez de Vigo, ministro con Rajoy, y también al Gobierno de Sánchez, sobre por qué ante un informe tan brutal no se actúa y se mira hacia otro lado. Tanto el PP como el PSOE son responsables de que a nuestros hijos se les utilice, se les adoctrine y se haga con ellos una auténtica ingeniería social que ha desencadenado en una situación imposible.

Oiga, ¿qué dice a quienes afirman, incluidos los socialistas, que tener políticos presos es más un problema que una solución?

El PSOE, diciendo lo contrario que afirmaba hace meses, quiere contentar a sus amigos separatistas, pero pone en tela de juicio las decisiones judiciales, y de paso cuestiona la separación de poderes. En Cataluña hubo políticos que se creyeron que estaban por encima de la ley y del Estado de Derecho, y por eso están en la cárcel. Hasta Quim Torra dice que el presidente legítimo es Puigdemont, que es él quien manda, y si quien manda está huido de la justicia, algo no cuadra.

¿Qué le parece la subida de impuestos a quienes ganen más de los 140.000 euros y la retirada del impuesto a la banca?

Supongo que para Sánchez es terrible y complicado tener de ministro de Hacienda a Pablo Iglesias, y que cada minuto le vaya dictando una ocurrencia sobre cómo subirle los impuestos a la gente. Ya ha habido diez anuncios distintos de subidas de impuestos que van a afectar a 20 millones de españoles, desde la subida del diésel, a los plásticos, las tasas bancarias, etc. Son fórmulas muy viejas, de una izquierda antigua y trasnochada. Subiendo impuestos en un momento como éste, de tenue recuperación, conseguiremos menos recaudación y poner en peligro el despegue. Esta podemización de la economía para que Sánchez conserve su sillón será un desastre y nos llevará al abismo económico.

¿La opción sería gobernar sin Presupuestos, a base de decretazos o retorciendo la ley en el Congreso?

Lo que pretende hacer el Gobierno para sacar adelante el techo de gasto es un fraude. En cuanto al Real Decreto, en su definición se contempla como una herramienta excepcional para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Este Gobierno de corto recorrido se pone en manos de cualquiera para mantenerse a toda costa. España no puede soportar más seguir en esta parálisis, con un Gobierno incapaz de afrontar las reformas urgentes.

¿Como cuáles?

Desde la crisis territorial a la recuperación económica, que está en peligro, o engancharnos a una revolución sobre la corrupción o las tecnologías. Son retos que hay que solventar si no queremos quedarnos descolgados del mundo, y eso no lo puede hacer un Gobierno débil. Hay que decirle a Sánchez que no tenga miedo a los españoles, que les dé la voz en las urnas. Tal vez teme ser el presidente más breve de la historia de la democracia, pero eso lo va a ser de igual modo echándose en manos de la extrema izquierda.

La ministra Calviño dice que no hay frenazo económico, e insiste en que, si hubiera que revisar los objetivos, tampoco sería un drama, ¿es así?

Revisar los objetivos económicos tal vez no sería un drama para la ministra, pero sí para mucha gente. Detrás de cada décima de crecimiento que se pierde, hay muchos empleos que no se consiguen, mucha precariedad, muchos jóvenes que no consiguen estabilidad o que no encuentran un trabajo y se tienen que ir del país. Seguramente para ella no será un drama, porque tiene un trabajo bien remunerado y confortable, pero poner en riesgo la recuperación económica, es algo que ni España ni los españoles nos lo podemos permitir, sería una auténtica catástrofe. Un Gobierno que da bandazos, que no tiene claro por dónde tirar y cuando hace algo va en la dirección equivocada, como la subida masiva de impuestos o el incremento injustificado de un déficit descontrolado, es lo peor que le puede pasar a España.

¿A usted le preocupa bajar en las encuestas? Porque al PSOE estar en La Moncloa le ha dado un plus que le sitúa en primer lugar...

No nos preocupan especialmente las encuestas, aunque todas nos dan una buena situación. Sacamos un 13% en las últimas elecciones generales, y ahora estamos por encima del 20%. Estamos en una buenísima posición para seguir siendo la alternativa al bipartidismo y que en España dejen de gobernar el PP o el PSOE, que lo llevan haciendo cuarenta años. La opción de progreso es la nuestra.

Por último, ¿que se exhumen los restos de Franco da por cerrado el asunto del Valle de los Caídos?

En absoluto. Esto no va a acabar, porque es una decisión parcial, una cortina de humo, que no soluciona el problema. El Gobierno ha preferido lanzar una cortina de humo para tapar su ineficacia y su falta de capacidad para sacar adelante lo realmente importante.