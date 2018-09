Presidente del círculo de empresarios: "sánchez debería tirar la toalla y convocar elecciones ya"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debería tirar la toalla y convocar elecciones ya", según afirma en una entrevista que hoy publica el diario 'El Mundo', en la que agrega que "el impuesto a la banca sería muy negativo".

Tras indicar que ya no da al Gobierno el beneficio de la duda que le otorgaba cuando se formó, añade que "lo que está presentando ahora es muy preocupante. Los empresarios estamos francamente preocupados. Yo le daba el beneficio de la duda sobre todo por el nombramiento de Borrell, que ha hecho mucho por el país y es un catalán que se ha opuesto a los independentistas desde el principio. Y también por Nadia Calviño, que conoce bien Bruselas y ha conseguido un margen extra de 6.000 millones en la negociación con el comisario Pierre Moscovici. Ahora hay que ver cómo ve Calviño la situación española desde una óptica europea. Tenemos que competir con los países europeos y lo que quiere hacer el Gobierno nos preocupa".

IMPUESTOS

Respecto a la afirmación de Calviño de que es el momento de subir impuestos, Zulueta opina que "no lo es, porque no hemos salido de la crisis al 100%", si bien considera que sí que hay que cambiar el sistema fiscal, "porque no hace más competitivo al país y no dudo que hay que cuadrar las cuentas y bajar el déficit del 3%, pero hay que hacerlo con cuidado porque se avecinan problemas".

Entre estos problemas, el presidente del Círculo de Empresarios menciona el precio del petróleo y entiende que "uno de los problemas de la competitividad de España es la energía. El turismo ya no crece como antes y el BCE ya dice que en 2019 va a empezar a subir los tipos de interés".

"Hay que tener mucho cuidado con subir impuestos. El impuesto a la banca, por ejemplo, sería muy negativo, porque tenemos a la banca española por los suelos en su negocio en España. Y en el diésel no se puede decir que no impacta en la clase media trabajadora, porque claramente es la afectada", añade.

ELECCIONES YA

Respecto a los Presupuestos, Zulueta considera que sería mejor ir a elecciones antes que intentar pactarlos con "un popurrí de socialistas, podemitas, Esquerra Republicana y otros". "Lo que oigo en la Junta Directiva es 'elecciones ya', porque no se puede estar dando bandazos y pactar con partidos tan dispares, incluidos los que participaron en el intento de separarse del Estado. Cuadrar el círculo con lo que hay en el Congreso me parece casi imposible. Las concesiones que tendría que hacer el presidente son excesivas. El precio es demasiado alto".

Ante ello, a su juicio, "Sánchez debería tirar la toalla, convocar elecciones y el que salga elegido, intentar formar un gobierno serio con mayoría estable. Hay que dejar de hacer triquiñuelas como meter una enmienda en una ley que no tiene nada que ver. Sin un gobierno estable, España lo va a tener difícil".

Tras defender que "España tiene que pagar bien a sus trabajadores y competir en un mundo donde prima el conocimiento" y asegurar que "en mano de obra barata siempre nos ganarán Marruecos o Vietnam", John de Zulueta estima que en cualquier caso "cada empresa debe subir los salarios en función de sus circunstancias. Discrepamos de los acuerdos de CEOE con los sindicatos".

Preguntado sobre las principales reformas que necesita España, responde que "la mayor preocupación es la educación, porque no estamos formando gente para el mundo que se avecina (...) La unidad de mercado también nos preocupa. En muchos sectores los empresarios estamos vendiendo en España a 17 pequeños países".

Asimismo, lamenta que "Pedro Sánchez dice que los ricos no pagan IRPF. Este hombre está en la luna, claro que los ricos pagan y ven que la mitad de su salario en nómina ha desaparecido. Hay gente que tiene empresas, sicav y cosas para reducir sus impuestos, pero casi todo el mundo, incluidos los grandes empresarios están con nómina. Deberíamos estar aplaudiendo a toda esta gente por su contribución al país. Es tremendo".

Igualmente, advierte de que "hay riesgo de fuga de capitales" si se aprueban más impuestos a rentas del ahorro y transacciones financieras. "En un despacho en Madrid se puede llevar uno su sicav a Luxemburgo sin más. Otro problema es que hay una gran oportunidad de atraer empresas por el Brexit y si se sube la fiscalidad a las rentas más altas, más difícil será atraerlas con traslado de altos ejecutivos, que son los que toman la decisión", alerta.

PENSIONES

También se refiere en la entrevista al sistema español de pensiones, que a su juicio "no se puede permitir subir con el IPC cada año. Quizá sólo para las pensiones bajas, pero no para las medias y altas. Por eso era importante asegurar la subida del 0,25%, pero el propio PP tiró su reforma a la basura con su pacto con el PNV".

"Hay que tomar medidas y la edad de jubilación no puede quedar en 67 años. La pensión pública sólo puede ser una de las tres que cobre la gente. Las otras dos deben ser su plan de pensiones personal y el establecido en su empresa", añade.

Respecto a Cataluña, Zulueta cree que puede verse afectada a largo plazo por un estancamiento económico. "En Quebec la mayoría de las empresas que se fueron a Ontario no han vuelto y no ha habido independencia. Cada vez me recuerda más Cataluña a lo que pasó en Canadá hace 43 años", asegura.

