Madrid. vodafone lleva 5g a la nave de madrid

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

VODAFONE (VOD.LO )instalará en La Nave, en el distrito madrileño de Villaverde, un nodo de red 5G, en colaboración con Huawei.

Lo anunciaron este viernes la directora de Corporate de la operadora, Patricia Santoni, y el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto, durante la tercera edición del programa de actividades de innovación y tecnología Barbacoding ('#Barbac0d1ng'), que se celebra en La Nave.

Este despliegue de Vodafone España en colaboración con Huawei supone una oportunidad para empresas, 'startups' y centros de investigación, ya que es uno de los primeros nodos 5G que se instala en el mundo, abierto a los innovadores que quieran testar, prototipar y/o explorar sus tecnologías en un entorno real, explican desde Vodafone.

Además, la operadora británica ha creado un Sistema de Red móvil autónoma programable –Open CrowdCell– del tamaño de un libro, gracias al cual los participantes del '#Barbac0d1ng' pudieron programar múltiples aplicaciones de software durante la actividad 'Learn how to build your mobile networks'.

Otro anuncio de Vodafone ha sido una campaña de 'crowdfunding', en colaboración con Lime Mycrosystems, para popularizar el desarrollo de apps que serán clave para el 5G, incluyendo la disponibilidad a bajo coste de una primera versión de Open CrowdCell.

Los asistentes a este '#Barbac0d1ng' pudieron conocer de primera mano el trabajo que está desarrollando Vodafone y 12 startups y empresas, que mostraron cómo la tecnología 5G supondrá una mejora en sus soluciones: Hemav, Allterra Ibérica y FuVex (Connected Drones); LUDUS y CoachMinds (VR/AR); Xtasy Games, Tessera Studios y Retro Forge Games (Gaming); y Datatons, Hardwarriors, AMSAT e Insulcloud (en otros sectores).

(SERVIMEDIA)

21-SEP-18

JRN/caa