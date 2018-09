Rivera asegura que las "prisas" de sánchez con los presupuestos no pueden acabar con la "credibilidad" del congreso

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves que las "prisas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aprobar los Presupuestos para 2019 no pueden acabar con la "credibilidad" de las instituciones, en referencia a la enmienda en el Congreso con la que el PSOE quiere acabar con la capacidad de veto del Senado a la senda presupuestaria.

Rivera hizo estas consideraciones en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja tras reunirse con padres partidarios de la gestación subrogada.

Respecto a la enmienda para sortear la capacidad de veto del Senado a la senda presupuestaria, el líder del Ciudadanos dijo que "si Sánchez tiene prisas" para sacar los Presupuestos de 2019, "eso no puede costar la credibilidad de las instituciones".

"No hay prisa ni sillón que valga más que la credibilidad de las instituciones", dijo en referencia a que el PSOE haya presentado la enmienda sobre el Senado y la estabilidad presupuestaria en una reforma que se está tramitando en la Comisión de Justicia, donde se está modificando la Ley del Poder Judicial para reforzar la lucha contra la violencia de género.

"QUE RECTIFIQUE"

Según el presidente de la formación naranja, las cuentas del año que viene no pueden aprobarse "a cualquier precio", motivo por el que pidió a Sánchez "que rectifique".

Respecto al valor que dará Ciudadanos al informe que elaboren los letrados del Congreso sobre el asunto de la enmienda, Rivera señaló que "vamos a escucharlo", pero sostuvo que "por encima" están las sentencias al respecto del Tribunal Constitucional.

Destacó que el Constitucional se ha pronunciado hasta en 14 cuestiones, algunas a instancias del PSOE, sobre que no deben introducirse enmiendas a leyes en reformas legislativas que no tienen que ver con el asunto de la modificación. "Me parece increíble que Sánchez se salte su propia doctrina", aseguró Rivera en referencia a que los socialistas se opusieran en el pasado a este uso fraudulento de las enmiendas.

