El Gobierno saldrá al rescate de los jóvenes atrapados en los créditos Zapatero para estudios universitarios

El Ministerio de Educación de Zapatero creó el conocido plan Préstamo Renta Universidad con un presupuesto para cuatro cursos escolares (2007/2011) de 400 millones de euros, de los cuales concedió algo más de 220 millones a 15.623 alumnos. Esos préstamos contaban con un tipo de interés nulo (0%), con lo que era dinero gratis pero que había que devolver. Una vez alcanzado un determinado nivel de renta, 22.000 euros brutos al año, se tenía que empezar a devolver.

El caso es que desde la convocatoria 2008-2009 en adelante, el comienzo de la amortización del préstamo se desligó de la renta futura, tras agotar los años de carencia (que se contemplaban en cada convocatoria) había que empezar a pagar se tuvieran ingresos o no. Pero la crisis y la falta de empleo dificultó este propósito.

Actualmente, alrededor de 5.000 estudiantes tienen dificultades para devolver los préstamos al no encontrar salida laboral, con la amenaza de terminar embargados.

Ahora, el problema de los estudiantes perjudicados ha llegado al Congreso. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha comprometido a salir al rescate con una solución "viable y justa".

Duque ha anunciado que se reunirá en los próximos días con la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad (Afectados PRU) para presentarles una solución "justa y viable", tras la pregunta formulada por el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez.

Miguel Ángel Llamas, abogado de la plataforma ha dicho que "celebramos el anuncio del ministro, pero hacemos un llamamiento a que la reunión se produzca con carácter de urgencia".

Ha insistido en que la situación de 5.000 afectados es "de máxima urgencia porque hay muchos afectados que tiene una situación económica de máxima vulnerabilidad y precariedad". "Incluso, detectamos problemas de salud mental derivados de este agobio que produce la situación de los Prestamos Renta Universidad", ha subrayado.

El problema salió a luz el pasado mes de mayo cuando apareció el primer caso de una estudiante a la que se enfrentaba al embargo de sus bienes, por sentencia judicial, al no poder devolver las cuotas del préstamo que le otorgaron a través del Préstamos Renta Universidad.

La plataforma de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, que cuenta casi con 1.000 miembros, ha calculado que 12.160 exestudiantes de másteres y doctorados (entre las cuatro convocatorias) continúan endeudados con los bancos tras la medida que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2007 y bajo el aval del ICO.

Estos préstamos surgieron bajo el lema 'estudiar más no cuesta tanto', en los que ofrecían un pago inicial para la matrícula del máster de hasta 6.000 euros por año (12.000 euros si el máster era de dos cursos), y una dieta mensual de hasta 800 euros al mes durante la vida del máster. No era una beca, con lo que no se tenía que competir contra otros candidatos, sino que sencillamente lo solicitabas y, si cumplías los requisitos, lo concedían. Para devolverlo, había un plazo de 15 años, tras cinco de carencia. Si transcurridos 15 años no se había podido hacer frente a la amortización, la deuda prescribía.

Las condiciones se endurecieron en los últimos años para convertirse en créditos bancarios

Las condiciones fueron endureciéndose gradualmente en sucesivas convocatorias hasta que este programa desapareció en 2011. Desapareció la prescripción a los 15 años y ya no prescribía. Además, incluyeron intereses (como el 10% en concepto de demora), así como comisiones por reclamación de posiciones deudoras (30 euros para cada cantidad vencida y reclamada), han ido incrementando la deuda de cada cuota impagada, por lo que aquellos afectados que no hayan podido hacer frente al pago de las mismas (por no percibir ingresos de ningún tipo o percibir unos ingresos mínimos) han visto aumentada su deuda mes a mes.

En la última convocatoria (2010-2011), la duración del préstamo variaba en función de los años de los estudios y, en este caso, la deuda tampoco ha prescrito.