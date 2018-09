La subida del impuesto al diésel supondrá 3,3 euros más de gasto al mes y el nuevo tramo de irpf será a partir de 140.000, según montero

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este jueves que la subida del impuesto al diesel para equipararlo al de la gasolina supondrá un aumento de 3,3 euros al mes en el gasto medio, y confirmó que la creación de un nuevo tramo impositivo en el IRPF se aplicará a las rentas superiores a los 140.000 euros anuales.

Así lo indicó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia en la que aseguró que la subida del impuesto al diesel "no busca un afán recaudatorio sino disuasorio" y que la subida "prácticamente no se va a notar en el conjunto de los bolsillos" y que además no se aplicará a los profesionales que dependen del uso del transporte y el uso de este combustible.

De esta manera, según los cálculos de Hacienda la medida supondrá un aumento de 38 euros por cada mil litros, 3,3 euros al mes más de gasto para un perfil de conductor medio que realice unos 15.000 kilómetros al año.

IRPF

En cuanto al IRPF, Montero no quiso detallar "la letra pequeña" hasta que no se cierre todo el acuerdo con Unidos Podemos en lo relacionado con los impuestos, pero expresó su creencia de que el nuevo tramo se aplicará a partir de los 140.000 euros.

Además, la ministra también afirmó que se subirá la tributación del IRPF a las rentas del ahorro, a las que ella, según indicó, prefiere denominar "rentas del capital", aunque no entró en detalles sobre cómo se modificará dicha tributación.

SOCIEDADES

En lo que respecta al impuesto de Sociedades, la titular de Hacienda recordó que este tributo recauda la mitad que antes de la crisis a pesar de que los beneficios de las empresas han recuperado los niveles de esos años por lo que volvió a indicar que establecerá un tipo mínimo obligatorio del 15% sobre la base imponible de las compañías "para corregir el desequilibrio" existente.

Sobre este punto, además, preguntada por la posibilidad de rebajar dos puntos el impuesto de Sociedades a las pymes, del 25% a un 23%, la ministra afirmó que sería "razonable".

Por otra parte, ante la pregunta de si el Gobierno ha renunciado al impuesto a la banca prometido cuando el PSOE estaba en la oposición y a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la ministra subrayó que el sector financiera se verá afectado por el impuesto a las transacciones financieras y el de sociedes. Así, aseguró que "la banca va a tener que hacer un esfuerzo adicional más allá de que la figura impositiva se llame impuesto a la banca, a las transacciones financieras o reforma del impuesto de sociedades".

En cuanto a las críticas del presidente del BBVA, Francisco González, sobre la subida de impuestos y el aumento del gasto ante la ralentización de la economía, Montero expresó su comprensión por dicha reacción ante la subida de la fiscalidad al sector financiero, pero aseguró que la economía española "es robusta y eestá en proceso expansivo" y que, por tanto, "no hay motivos para la alarma". "Estamos creciendo bien y seguiremos trabajando para estimular el crecimiento", añadió.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por último, en relación a la próxima asistencia de un representante de la Generalitat de Cataluña a la próxima comisión de financiación autonómica que tendrá lugar antes de finalizar septiembre, Montero consideró que es una "buena noticia que empiece a dar sus frutos, aunque sean pequeños e incipientes, el diálogo" insitucional entre Gobierno y Govern.

"Lo valoro muy positivamente", agregó la ministra, para concluir que hay que "encontrar los puntos en común" en la reforma de la financiación autonómica para conseguir "al menos el esqueleto de un nuevo modelo" en esta legislatura y que las fuerzas políticas se comprometan a ponerlo en marcha en la próxima.

