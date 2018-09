Unauto, cabify y ugt firman un acuerdo "por la calidad del empleo y una movilidad sostenible" en las vtc

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Unauto, patronal de los vehículos con conductor (VTC), UGT y Cabify firmaron este miércoles un acuerdo "por la calidad del empleo y una movilidad sostenible" en el sector de las VTC.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Eduardo Martín, presidente de Unauto; Miguel Ángel Cillero, secretario general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT; y Juan de Antonio, consejero delegado de Cabify.

Para Martín, el acuerdo supone "el principio" para impulsar la economía y el empleo en el sector, mientras que Cilleros defendió el papel de UGT y su labor de defender los derechos de "todos los trabajadores". Así, Cilleros indicó que su sindicato continúa "defendiendo los derechos de los trabajadores del taxi" y que "hay espacio para convivir" por parte de taxis y VTC.

Por su parte, Juan de Antonio aseguró que este es el primer acuerdo que "mira al futuro de este sector" y que su objetivo es garantizar "la calidad del empleo de los conductores".

Sobre las critica al sector, el presidente de Unauto, defendió que "no hay precariedad" en el sector de las VTC y que no existen falsos autónomos. Además explicó que empresas como Cabify son "empresas tecnológicas" que no tienen contratados conductores, sino que estos prestan sus servicios a otras empresas.

19-SEP-18

