Montero recuerda al pp que "nunca cumplió el objetivo de déficit" y cuando lo hizo fue "a costa de comunidades y ayuntamientos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó este miércoles "lecciones" por parte del PP en lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de déficit y recordó que los gobiernos de Mariano Rajoy "nunca cumplieron" con los objetivos, y cuando lo hicieron fue "a costa de ayuntamientos y comunidades autónomas".

Así lo indicó la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al responder a una pregunta del diputado Miguel Ángel Paniagua, del PP, sobre por qué sostiene el Ejecutivo que no se puede cumplir el objetivo de déficit de 2018, del 2,2%, que dejó fijado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En su respuesta, Montero afirmó que no es el Gobierno quien calculó que no se cumplirá dicho objetivo, sino que fueron la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España y la Comisión Europea. Por ello, la ministra aseguró que el Ejecutivo "ha hecho una tarea responsable con esta realidad, al ser capaz, con la Comisión Europea, de flexibilizar esas condiciones", a lo que añadió su deseo de que el Parlamento "finalmente pueda darle su visto bueno" a la nueva senda de déficit propuesta.

Además, la ministra indicó que relajar el objetivo de déficit del 2,2% al 2,7% responde también a las cifras de los Presupuestos elaborados por el PP, y añadió que en ellos había "mentiras". Sobre este punto Montero explicó que en las cuentas públicas de 2018 elaboradas por el PP "hay 5.840 millones de euros que no están contemplados ni por la vía de ingresos ni por la de gastos", por lo que, en caso de no tener un mayor déficit, medidas como la subida de las pensiones, el transporte extrapeninsular o las políticas contra la violencia de género no podrían ser financiadas.

Por otro lado, Montero criticó las acusaciones de despilfarro por parte del PP. "¿Es despilfarro revitalizar la sanidad, actualizar las pensiones, que la escuela pública sea de calidad? Para este Gobierno no; es justicia social devolverle a los ciudadanos el esfuerzo realizado durante la crisis", afirmó.

Por su parte, el diputado popular indicó que el Gobierno del PP tenía un "compromiso" con la estabilidad presupuestaria, mientras que el compromiso del PSOE es "por ganar las próximas elecciones".

En este sentido, acusó al Gobierno de "regar con dinero público todo el país con tal de ganar las elecciones" y que su objetivo es "acabar la legislatura". "Son capaces de utilizar cualquier artimaña", añadió Paniagua.

