El congreso rechaza una proposición no de ley para publicar los datos de la amnistía fiscal de 2012

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes una proposición no de ley del grupo parlamentario de Unidos Podemos para publicar los datos de la amnistía fiscal de 2012, aprobada durante el Gobierno del PP, tal y como había asegurado que haría el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, antes de, finalmente, asegurar que no es posible su publicación.

La iniciativa, que fue rechazada al registrar 84 votos a favor, 124 abstenciones y 134 en contra, fue defendida durante el debate por Noelia Vera, diputada de Unidos Podemos, quien afirmó que "parece mentira" que después de la moción de censura con la que Sánchez llegó al Gobierno en lugar del PP "tengamos que volver a decir que la corrupción es corrupción venga de donde venga".

"Exigimos nuestro derecho a saber la verdad, a la información, a conocer los nombres de los cómplices de que tuviéramos que pagar con esa crisis, quiénes son los que se llevaron su dinero a paraísos fiscales y luego lo trajeron tributando menos que cualquiera", afirmó Vera.

Así, Vera recordó el compromiso de Pedro Sánchez cuándo estaba en la oposición sobre la publicación de los datos de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP y pidió al PSOE y al Ejecutivo que "sean valientes".

"No hay derecho, se han reunido en nuestra cara, se han reído en la cara de los desahuciados, de los pensionistas", aseguró la diputada de la formación morada, para terminar advirtiendo al Gobierno que "no nos van a engañar, no nos engañaron cuando estuvimos en el 15M y no nos van a engañar ahora que estamos en estos escaños temporalmente".

"REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA"

En representación del PP, la diputada María Eugenia Romero defendió que el Gobierno de Mariano Rajoy realizó "una regularización extraordinaria" para aflorar ingresos como consecuencia del mal estado de las cuentas públicas heredadas del Gobierno anterior, del PSOE.

En cuanto a la publicación de los datos de la amnistía, la diputada popular anunció que su grupo se mantiene en contra al considerar que es inconstitucional, pero criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por decir una cosa en la oposición y hacer otra en el Gobierno.

Por parte del PSOE, Antonio Hurtado puso en valor el "compromiso político" del PSOE contra la amnistía fiscal, y defendió que "si el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa amnistía fue por un recurso del PSOE".

Hurtado, además, criticó a Unidos Podemos que no se sentaran con el PSOE para acordar la iniciativa presentada y aseguró que "de las primeras cosas que hizo el Gobierno fue pedir a la abogacía del Estado un informe al respecto para garantizar la seguridad jurídica" y que dicho informe indicó que "con la normativa actual no se puede publicar".

Francisco de la Torre, de Ciudadanos, se mostró a favor de la publicación de los datos de la amnistía, pero reclamó, tal y como pedía una enmienda presentada por su grupo, que también se publiquen los datos de amnistías realizadas anteriormente por los Gobiernos del PSOE de Felipe González.

Según el diputado de Ciudadanos, la razón por la que Sánchez se niega a publicar los nombres de la amnistía la dio el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando afirmó que entre las personas que se acogieron a la amnistía "hay muchos más políticos del PSOE".

(SERVIMEDIA)

18-SEP-18

IPS/PAI