Calviño pide aprovechar el crecimiento económico para acometer reformas

Fráncfort (Alemania), 18 sep (EFE).- La ministra española de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que es necesario aprovechar el momento de crecimiento de la economía española para acometer las reformas estructurales que impidan que se vuelvan a generar desequilibrios pasados.

Ante un grupo de empresarios e inversores, a los que ha presentado las oportunidades de inversión en España, la ministra ha citado entre esos desequilibrios el registrado en la balanza de pagos por cuenta corriente.

Durante el acto, organizado por la Cámara de España y la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania, la titular de Economía ha analizado las relaciones económicas y empresariales entre ambos países y ha animado a los asistentes a mantener sus inversiones en España y a buscar nuevas posibilidades de negocio.

Preguntada por la situación financiera de España, Calviño ha señalado que "los ciclos económicos no han desaparecido y antes o después volverá a haber una crisis económica y financiera".

Pero, ha añadido, "mi objetivo es que sea lo más tarde posible" y "que no tengamos que abordar los ajustes que hemos sufrido y tanto daño han hecho a la igualdad en nuestro país", donde los salarios se están recuperando paulatinamente, ha agregado.

Calviño ha afirmado que los contribuyentes españoles seguirán pagando durante tiempo el dinero que hubo que invertir en el saneamiento del sector financiero y ha recordado que en total hubo que pedir prestados unos 41.000 millones de euros.

Ha recordado que se ha producido "un importante saneamiento de los balances bancarios" y ha destacado que el sector privado y los bancos en España han reducido su apalancamiento y los créditos morosos.

Además, Calviño ha señalado que el sector financiero español actual no tiene nada que ver con el de 2008, cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers.

"No podemos bajar la guardia, pero está claro que la estabilidad de nuestro sector financiero hoy en día es muy superior a la que teníamos a principios de la crisis", ha dicho

Nadia Calviño ha considerado necesario reducir el déficit público en España (la previsión para este año es del 2,7 % del PIB y para 2019 del 1,8 %) y ha asegurado que una subida de impuestos es importante para lograr que unos presupuestos estables.

Por un lado, Calviño ha argumentado que España tiene una presión fiscal del 38 % del PIB, muy por debajo de la media europea.

Por otro, ha señalado que "hay actividades productivas que hace diez años no existían y por tanto no están gravadas" y que hay que asegurarse de que "las actividades digitales no tienen una ventaja comparativa porque no pagan los impuestos que sí pagan los que venden a pie de calle".

En los últimos años, según Calviño, "la economía española se ha recuperado de forma notable no sólo por el crecimiento de la demanda interna, sino sobre todo por el crecimiento de las exportaciones y esto ha sido gracias a los importantes avances de competitividad e internacionalización de la empresa española".

Preguntada sobre la posibilidad de una anticipación de elecciones para este mismo año, Calviño ha respondido: "no es algo que entre dentro de mis cálculos diarios".

En estos cien primeros días de Gobierno, ha explicado, "ya hemos conseguido hacer muchas cosas importantes para nuestro país: revertir los recortes en educación, recuperar la sanidad universal y apoyar a los colectivos más desfavorecidos".

Tras este encuentro, la ministra se ha referido, en unas declaraciones a periodistas, a la situación en Cataluña, de la que ha dicho que ha sido un motor muy importante de crecimiento de España y ha recordado que representa el 19 % del PIB.

Por ello, añadió, "es importante para todos que la situación política sea lo más estable posible para que continúe la inversión y siga siendo el motor de crecimiento".

"El Gobierno español está absolutamente determinado a hacer todo lo posible sobre la base del diálogo y el respeto de la ley para que la situación se normalice, se calme y se produzca un entorno político y social favorable para el crecimiento y la inversión y la creación de empleo", según la ministra.

Tras este acto, la ministra de Economía ha reunido con responsables del Banco Central Europeo (BCE) y del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), para conocer "cómo ven la solidez del sector financiero español y europeo".