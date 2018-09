Calviño anima a los empresarios alemanes a mantener sus inversiones en España y buscar nuevas posibilidades

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha animado este martes a los empresarios alemanes a mantener sus inversiones en España y a buscar posibilidades de negocio, y ha defendido que la colaboración hispano-alemana es ahora "más importante que nunca".

Durante su participación en una mesa redonda organizada en Frankfurt (Alemania) por la Cámara de Comercio de España y la Cámara Española Oficial de Comercio en Alemania, Calviño ha puesto en valor la situación económica española para animar, ante casi un centenar de empresarios e inversores, a mantener sus inversiones en España, y ha destacado la larga historia de relaciones comerciales entre España y Alemania, crecientes tanto en las actividades tradicionales como en las relacionadas con las nuevas tecnologías y la innovación.

Calviño ha comprometido los esfuerzos del Gobierno para reducir el déficit y el nivel de deuda pública "para que el pago de esos compromisos permita dedicar esos recursos a corregir los desequilibrios sociales que ha generado la crisis".

Asimismo, ha expuesto los planes para mejorar los ingresos del Estado con la actualización del sistema impositivo y ha apostado por una profundización en la Unión Económica y Monetaria, con la confianza de que se produzcan avances antes de que acabe el año con iniciativas relacionadas con la Unión Bancaria o los mecanismos de estabilidad o garantía que fortalezcan a los países de la Unión Europea ante una eventual crisis.

Además, ha defendido el impulso a la Formación Profesional que ha puesto en marcha el Gobierno para ofrecer una modalidad educativa que permitirá mejorar las habilidades de los jóvenes. "Alemania es buen ejemplo de cómo la FP Dual se ha convertido en una opción que encaja las necesidades de las empresas con los intereses de los jóvenes, con una oferta formativa muy interesante", ha destacado.

La ministra ha sido presentada por la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, que ha destacado la importancia para las empresas españolas, y para la Cámara de España, de reforzar las relaciones económicas con Alemania. "Alemania es nuestro segundo mayor socio y nuestro principal suministrador, una relación que cada día se hace más estrecha y en la que los intercambios comerciales no dejan de crecer", ha apostillado.

Merck, Bosch y Deutsche Banki destacan los avances del sistema español en los últimos años

Durante la jornada, la ministra ha intervenido también en una mesa redonda con el título 'España, un País de Oportunidades', en la que han participado la consejera delegada del área de Salud y Medicina del gigante farmacéutico alemán Merck, Belén Garijo; el presidente de Deutsche Bank España, Antonio Rodríguez-Pina; y el presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja.

Los tres han defendido los avances en el sistema económico español de los últimos años: "España es un país bien preparado para la nueva economía, con avances importantes en la incorporación de nuevas tecnologías al mundo de la empresa y mucho talento", ha señalado Garijo.

Rodríguez-Pina, por su parte, ha asegurado que se ve a España como "un país seguro, con empresas competitivas", al tiempo que González Pareja ha defendido que "España es un país de oportunidades no solo por los titulares, si no de hecho". "Nuestra ventaja no está solo en los costes, también en el talento", ha sostenido.