Las ventas de las empresas de anged alcanzaron los 41.000 millones de euros en 2017, un 3% más

La facturación de las empresas asociadas a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) alcanzó los 40.992 millones de euros en 2017, un 3% más respecto al año anterior (39.793 millones), según se refleja en el informe anual de dicho ejercicio de la asociación, a la que pertenecen 20 compañías entre las que se encuentran Carrefour, El Corte Inglés, FNAC, Ikea, Leroy Merlin o MediaMarkt.

Según el informe, cuya presentación contó con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, las empresas que forman Anged suponen un total de 6.257 tiendas en toda España (73 nuevos establecimientos netos en 2017) con una superficie total de 8,7 millones de metros cuadrados.

En términos de empleo, las compañías de Anged supusieron 232.187 empleos, de los cuales un 77,1% tenían contratos indefinidos. Además, suponen el 12,3% del empleo del sector del comercio en España.

En este sentido, dentro del sector del comercio español, Anged aportó el 17,8% de las ventas, el 30,9% de la inversión, el 12,1% de la superficie comercial y aportó el 18,3% del valor añadido.

Durante su intervención en el acto organizado con motivo de la celebreación de la Asamblea Anual 2018 de Anged, la ministra Reyes Maroto destacó como una prioridad para el sector "la adaptación del comercio a las nuevas tecnologías" para lo que anunció la creación de un Observatorio de Comercio 4.0, un grupo de trabajo para avanzar en dicha adaptación.

En este sentido, la ministra destacó el "enorme riesgo" para las empresas que conlleva el escenario actual al tener que competir en un mercado global, y subrayó tres retos principales a los que deberá hacer frente el sector del retail en España: la brecha tecnológica; la brecha de dimensión, existente por la baja penetración de la venta online entre la mayor parte de las pymes; y la brecha de internacionalización, al señalar que sólo el 37% de las empresas españolas del sector venden a la UE y sólo el 24% acceden a mercados extracomunitarios.

REVISIÓN NORMATIVA

Por su parte, el presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, resaltó que el 40% de los españoles compra por Internet y que la mitad de las compras online se realizan con operadores radicados en otros países, pero que, a pesar del "apocalipsis" de las compañías de distribución "que algunos vaticinan, lo cierto es que el 96,5% de las compras en España se siguen haciendo en tiendas físicas".

Según el presidente de Anged, "digitalizarse no es sólo empezar a vender online", sino que supone "una transformación profunda de toda la estructura y estrategia de las compañías, los procesos, relaciones con proveedores, equipos humanos y renovación de los puntos de venta". En este sentido, Merry indicó que las empresas que conforman Anged han invertido 15.000 millones de euros en los últimos diez años, y defendió que "el proteccionismo no es la solución" y que "no tenemos que temer a la revolución digital y al mundo globalizado".

En su opinión, este "cambio de paradigma del consumo y el comercio requiere una revisión normativa sin precedentes, desde aspectos nuevos relacionados con la tecnología a cuestiones operativas fundamentales como una fiscalidad no discriminatoria, la libertad de establecimiento, la flexibilidad de horarios, la unidad de mercado y la seguridad jurídica". Sobre este punto, el presidente de Anged advirtió que de no acometerlo con urgencia "el marco regulatorio autonómico se puede convertir en una máquina de destrucción de empleo para los comerciantes".

Además, Merry también mostró su preocupación por "una legislación tan cambiante y fragmentada", que Anged considera "inspirada en los años ochenta para limitar los grandes establecimientos, pero totalmente anacrónica en el entorno de cambio a la sociedad que viven consumidores y empresas".

El presidente de Anged también recomendó a los legisladores autonómicos "dejar atrás la dicotomía entre canal físico y digital o el viejo conflicto entre pequeño comercio y distribución" para trabajar en un nuevo "marco normativo seguro, estable y sencillo, construido sobre la base del entendimiento y una visión estratégica de futuro".

18-SEP-18

