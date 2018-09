Orange lanzará su banca móvil en españa en septiembre de 2019

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Orange lanzará en España su banca móvil en septiembre de 2019, casi dos años después del estreno en noviembre de 2017 de Orange Bank en Francia.

Lo anunció este martes el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, durante la rueda de prensa de presentación de la nueva filial para pymes en España de la teloperadora gala, 'X by Orange'.

Paillassot explicó que la banca móvil de Orange España será una filial de Orange Bank. El debut de la 'teleco' naranja en el país vecino tuvo una acogida muy favorable, y conquistó 50.000 clientes en sus dos primeros meses en marcha.

Por otra parte, sobre la guerra de tarifas entre las operadoras españolas a cuenta del fútbol televisado, Paillassot no quiso dar pormenores de cifras, pero dijo que a su empresa le está yendo bien al haber elegido dar fútbol "y tendremos un tercer trimestre muy fuerte gracias al fútbol". No obstante, reconoció que esta batalla de precios es perjudicial para todos. "No es razonable mantenerla en el tiempo", afirmó.

