Sánchez asegura que presentará los pge a finales de noviembre o principios de diciembre

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que tienen la intención de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 a "finales de noviembre o principios de diciembre" de este año.

En un acto de balance de los 100 días de Gobierno, Sánchez defendió que la economía española crece de manera "sólida y robusta" y que la tasa de paro cerrará el año "entorno" al 15% de la población activa.

Además, destacó que España "saldrá del brazo corrector" de las autoridades europeas, al rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, "como consecuencia espero de la aprobación de unos PGE que presentaremos a finales de noviembre o principios de diciembre".

Los Presupuestos "tienen que estar a la altura con la senda de estabilidad", apuntó el presidente del Gobierno, quien añadió que hay que avanzar en "crear oportunidades, recuperar derechos, garantizar y blindar las pensiones" y en impulsar "buenas políticas de empleo", porque todo ello "nos hace mejores y más fuertes como país".

"Este Gobierno quiere gobernar en coalición con la sociedad", aseguró el responsable del Ejecutivo, quien añadió que el objetivo es impulsar una "auténtica agenda del cambio", además de "afrontar las urgencias sociales" y poner al país en el "camino adecuado" de cara a futuro.

Según Sánchez, la recuperación económica en España "no ha sido justa" y "no está llegando a la mayoría social" del país. En este sentido, lamentó que los mismos que más costes asumieron en la crisis son los que "no perciben la recuperación en sus bolsillos".

(SERVIMEDIA)

17-SEP-18

MML/BPP/MMR/pai