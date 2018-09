Ccoo destaca que la industria remonta "muy lentamente" y con una "altísima" temporalidad

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

CCOO de Industria destacó este lunes que cerca del 15% de los ocupados en España lo está en el sector de la industria, con lo que consideró que está remontando esta actividad pero "muy lentamente" y con una "altísima" temporalidad.

El área de estrategias sectoriales de CCOO de Industria repasa en un informe la evolución de la economía española durante los últimos años y destaca que, "en general, se manifiesta una mejora que no es sentida por la ciudadanía, porque no llega a la sociedad y no se percibe que el crecimiento sea sólido, sostenible y justo".

Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cerca del 15% de las personas que en este momento están empleadas en España lo hace en una empresa industrial, lo que representa dos millones y medio de personas dependiendo de este sector. Esa tasa supera el 30% en Navarra, el 27% en La Rioja y el 23% en País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha.

El informe apunta que el empleo generado se caracteriza por su "alta precariedad", ya que el 22% de los trabajadores son temporales, una cifra en ascenso desde el año 2013. Al mismo tiempo, se extiende el empleo a tiempo parcial, con el 45% de las personas asalariadas con un contrato de este tipo.

Aunque se aprecia un mayor dinamismo en la generación de empleo manufacturero femenino (creció un 7,2% en 2017), la precariedad es más acusada entre las trabajadoras y entre la población más joven.

Respecto a la dotación para la industria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el sindicato resalta que "nos volvemos a enfrentar a un presupuestos lastrado por la compensación económica a las empresas eléctricas" mientras se destinan líneas de financiación de 300 millones para la eficiencia energética y el apoyo a las renovables, y la dotación para I+D+i crece un 8,4% aunque se sigue situando por debajo de la media europea.

Por otra parte, CCOO considera que la digitalización tendrá efectos "significativos" en el mercado laboral y la organización del trabajo, como el "aumento de las desigualdades salariales y la limitación del acceso a los regímenes de la Seguridad Social".

El sindicato pide asociar "estrechamente" a las empresas y los interlocutores sociales en la elaboración de programas educativos en todos los niveles para poner al día las competencias y cualificaciones de los usuarios de la tecnología digital.

Por último, reclama un futuro de la industria que sea competitivo por la vía de la innovación y el valor añadido, que genere empleo estable y de calidad, que apueste por las renovables y la economía circular.

