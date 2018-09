Los ingresos del sector postal caen en españa tras dos años de subidas

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El conjunto del mercado postal disminuyó sus ingresos en 2017 un 0,2% respecto al año anterior, hasta los 4.080 euros, en lo que supone la primera bajada tras dos años de incrementos, según el último informe anual sobre el sector publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los envíos en el sector, copados por las cartas y paquetes, también cayeron, en este caso un 3,9%, y se situaron en 3.536,9 millones.

En cuanto al segmento tradicional, dominado por las cartas y tarjetas postales, los ingresos subieron un 3,2% (se situaron en 1.366,3 millones de euros), mientras los envíos retrocedieron un 6,3% y se quedaron en 3.078 millones. El precio medio por envío subió un 10%, hasta los 44 céntimos de euro.

En lo que se refiere al segmento de mensajería y paquetería, los ingresos cayeron ligeramente (2.713,8 millones, un 1,9% menos) y los envíos se incrementaron un 15,5%, hasta los 458 millones. Aquí, el precio unitario fue de 5,92 euros, lo que supuso una disminución del 15,2% respecto a 2016. Los tramos de pesos principales en este segmento son los inferiores a 20 kilos. Así, en el año 2017 el 45,5% de los envíos fueron de menos de 2 kilos y el 44,5% fueron entre 2 y 20 kilos. El origen y destino de los envíos fue básicamente nacional con un 74,8% del total de envíos.

Las cuotas de mercado por total de envíos en mensajería y paquetería fueron de un 55,9% para las redes de transporte urgente de ámbito nacional, de un 29,1% para el operador público, de un 12,6% para las integradoras y de un 2,4% para el resto de operadores.

COMPARATIVA CON LA UE

De acuerdo con los datos de la CNMC, el 73,4% de los ciudadanos no recibió ninguna carta de otro particular en el segundo semestre de 2017, un 31,1% no recibió ninguna carta de una empresa y más de la mitad (56,5%) manifestó no haber visitado ninguna oficina postal.

En la comparativa con el resto de países de la UE, España se encuentra por encima de la media europea en habitantes por buzón y habitantes por empleado postal. En cambio, se encuentra por debajo de la media europea en cuanto a habitantes por punto de atención, precio de la carta ordinaria nacional, precio de la carta intraeuropea y envíos de correspondencia por habitante.

El regulador llama la atención sobre el precio medio de la carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos. Con los últimos datos disponibles de 2016, en la media de la UE se situó en 70 céntimos, con un alza del 1,7%, y en España en 45 céntimos, con "una fuerte subida del 7,1%" respecto al año precedente.

El IPC general nacional terminó el año en 2017 con una variación anual de un 1,1% frente a una variación anual de 3,3% de los servicios postales.

14-SEP-18

