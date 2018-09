Engracia Hidalgo: "Espero que el Gobierno haga una política rigurosa y seria para que no se pierda la confianza"

La economía madrileña creció en el segundo trimestre un 3,9%, frente al 2,7% de la media nacional. Engracia Hidalgo considera que el final de los vientos de cola afectarán a la región, aunque también podría pesar la falta de un "modelo claro" del Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Cuáles son los elementos de éxito de la economía madrileña?

En Madrid se queda el 80% de la inversión extranjera que llega a España. A esto se unen unas políticas económicas que respetan la libertad, con impuestos equilibrados que permiten la prestación de unos servicios de calidad. Todo ello hace que se consolide el crecimiento en la Comunidad.

¿El entorno sigue siendo propicio?

La base del crecimiento y de la creación de empleo es la estabilidad y la certidumbre. Yo espero que el Gobierno de la nación haga una política económica rigurosa y seria para que no se pierda la confianza por parte de los españoles y del resto de los países y se mantenga el crecimiento, porque estamos viendo algunos indicadores que muestran una ralentización.

Más que al debilitamiento del ciclo, ¿teme cómo está actuando el Gobierno Sánchez?

Es la suma de las dos cosas. Hay muchos factores externos, pero si se une que no hay un modelo claro, ni medidas que ahonden en las reformas estructurales, pues claro que me preocupa. El Gobierno debe gobernar y tomar medidas, unas gratas y otras no tanto.

¿Qué impide alcanzar un acuerdo de financiación autonómica?

Se ha hecho ya mucho trabajo; por eso, me sorprendió cuando el Gobierno dijo que no iba a dar tiempo. Es sentarse a trabajar para sacarlo adelante y, aunque sea difícil, se han sacado los anteriores. A la Comunidad de Madrid le corre mucha prisa, porque el actual es el sistema que más ha perjudicado a Madrid. Somos la comunidad que tenemos mayor capacidad fiscal, que más aportamos a la bolsa común, pero una vez que se aplican los mecanismos de la financiación per cápita por población ajustada, tenemos 200 euros menos por habitante que la media. Cada año tendríamos 1.400 millones adicionales.

¿En qué fase está la reforma de la financiación autonómica?

La ministra [de Hacienda] pidió un representante por cada Comunidad que tenga capacidad política para poder asistir a los grupos de trabajo, pero todavía no se ha convocado ninguna de estas reuniones.

¿El Gobierno ha remitido algún documento como base de negociación?

No, todavía no. Pedimos que el modelo, además de la solidaridad, respete la equidad, pero también que sea transparente, pues cada vez que leo en el periódico que se ha dado tantos millones a una comunidad, pienso que se genera desconfianza. Solo desde la multilateralidad y la transparencia se puede generar confianza en un sistema en el que todos estemos confortables.

¿Se habla de elevar la regla de gasto?

Se habló. Pero no olvidemos que el incremento del techo de gasto se aprobó en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero lo rechazaron los socios del Gobierno en el Congreso. No fuimos las comunidades del PP las que lo tumbamos.

Una pregunta directa. ¿Le gustaría asumir la gestión de la Seguridad Social como pide el PNV?

Una respuesta taxativa: no. Es uno de los elementos que más cohesiona y genera equidad, pues hay comunidades que no podrían hacer frente a las pensiones con lo que cobran.

Desde el PP se ha dicho que el Gobierno de Sánchez está frenando la economía. ¿Está de acuerdo?

Lo que dice el Partido Popular, que comparto plenamente, es que venimos de una crisis muy dura y se han hecho muchas cosas con mucho esfuerzo que no podemos poner en riesgo por falta de medidas estructurales, y sobre todo, por falta de capacidad de toma de decisiones.

¿Subirá el tramo autonómico para las rentas altas como el Gobierno?

Haremos lo que está escrito en nuestro programa electoral: no subir en esta Legislatura ningún impuesto y en la medida de lo posible, bajarlos. Y lo hemos ido haciendo. Se critica mucho nuestra política fiscal, pero, teniendo los tipos más bajos en IRPF, somos la comunidad donde más se recauda, incluso más que en Cataluña que tiene un millón de habitantes más. Algo estaremos haciendo bien en política fiscal. Nuestra misión es generar un entorno favorable al crecimiento económico que cree empleo, para recaudar unos impuestos con el fin de prestar unos servicios de calidad. Si miramos el Índice de Competitividad Europea, Madrid es la segunda Sanidad, o si analizamos los resultados de Pisa, somos los mejores en ciencia y lectura. En los últimos años hemos reducido el fracaso escolar, lo que es importantísimo para encontrar un trabajo. Lo dicho, no lo estaremos haciendo tan mal.

Está con los Presupuesto de 2019. ¿Cómo les afecta que Hacienda no haya aprobado la senda fiscal?

Trabajamos con el 0,1% de déficit y si luego hay que cambiarlo, ya veremos. Pero si se aprueba el 0,3%, sin cambiar la regla de gasto, ni nos lo platearíamos. Ahora estamos trabajando a nivel interno y luego nos reuniremos con nuestros socios de Gobierno, Ciudadanos, para discutir las cuentas.

Ignacio Aguado ya ha marcado algunas líneas rojas.

La negociaciones se hacen en la mesa. Y siempre, cuando se quiere llegar a un acuerdo, todo el mundo cede. Y que hayamos tenido presupuestos tres años seguidos es bueno, para la Comunidad de Madrid y para los ciudadanos.