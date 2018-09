Trump dice que EEUU no se siente presionado para negociar con China y enfría las expectativas para un acuerdo

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos no estaba bajo presión para llegar a un acuerdo comercial con China, un día después de que su principal asesor económico de la Casa Blanca dijera que el Gobierno había invitado a responsables de Pekín a reanudar las conversaciones.

"No estamos bajo ninguna presión de llegar a un acuerdo con China, ellos están bajo presión de llegar a un acuerdo con nosotros. Nuestros mercados están en alza, los de ellos están colapsando. Pronto cobraremos miles de millones en aranceles y fabricaremos productos en casa", escribió Trump vía Twitter.

The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?