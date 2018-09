Erdogan se pronuncia a favor de una bajada de tipos de interés en Turquía y la lira responde con caídas

La lira se deprecia contra el dólar después de que Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, se haya pronunciado a favor de una bajada de tipos horas antes de que el Banco Central de Turquía haga pública la decisión tomada durante la reunión de política monetaria.

Hasta el día de hoy se había especulado con una subida de tipos en Turquía como medida para contener la creciente inflación. Ahora mismo, el tipo principal que maneja esta institución se encuentra en el 17,75%. Un alza del precio del dinero podría servir para contener el desplome de la lira turca que acumula una depreciación de casi el 40% contra el dólar desde enero.

No obstante, las declaraciones de Erdogan dejan en el aire la decisión del banco central. Guillaume Tresca, estratega de Credit Agricole, asegura en declaraciones a Bloomberg que "a primera vista, esto no se ajusta bien a lo que se esperaba esta tarde... no esperamos una subida masiva en los tipos", pero sí es cierto que las previsiones apuntan a una subida del precio del dinero en Turquía.

El consenso de los economistas de Bloomberg han vaticinado una subida de 325 puntos básicos en el tipo principal, lo que llevaría los tipos hasta el 21%.

Operaciones inmobiliarias en liras

Aunque la lira ha llegado a caer un 3% frente al dólar en la jornada presente, ahora modera su descenso tras otro anuncio de Erdogan, que ha ordenado, mediante un decreto ley publicado hoy, que todas las operaciones inmobiliarias, o sea la compra-venta y los alquileres, se hagan a partir de ahora únicamente en moneda nacional, la lira turca.

El ministerio de Finanzas convertirá los contratos ya realizados en moneda extranjera en liras turcas en un plazo de 30 días, publica hoy el boletín oficial del Estado. En Turquía estaba muy extendido hasta ahora efectuar operaciones inmobiliarias en euros o dólares.

El ministro de Finanzas, Berat Albayrak, anunció a finales de agosto que el Gobierno turco tomaría medidas para evitar el uso de moneda extranjera en transacciones de bienes inmuebles. También la compra-venta de vehículos deberá hacerse en liras, agrega el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.