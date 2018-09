El pdcat propone una mejora del acceso a la jubilación de las personas con discapacidad

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El PdCat ha presentado una proposición no de ley para debatir en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a mejorar el acceso a la jubilación de las personas con discapacidad.

Según el texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Servimedia, el PdCat insta a implementar cambios en la legislación para que el grado de discapacidad exigido para acceder anticipadamente a la jubilación deba ser acreditado en el momento de la solicitud de la prestación y no durante todo el periodo mínimo de cotización.

También reclama que la reducción del período mínimo de cotización sea proporcional a la reducción de la esperanza de vida de los trabajadores afectados, y la actualización del listado de discapacidades en las que concurren evidencias que determinan, de forma generalizada y apreciable, una reducción de la esperanza de vida, que pueden dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación.

El PdCat explica que, según la legislación actual, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación (67 años o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización) podrá ser rebajada por real decreto para, entre otros grupos, el de las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias que determinan "de forma generalizada y apreciable" una reducción de la esperanza de vida.

Argumenta que la reducción de la edad de jubilación, tal y como se recoge en la ley, tiene su fundamento no sólo en el mayor esfuerzo y la penosidad que el desarrollo de una actividad profesional comporta para un trabajador con discapacidad, sino además, en la exigencia de que en las personas con discapacidad con respecto a las que se establezca la anticipación de la edad de jubilación concurran evidencias de reducción de su esperanza de vida.

Sin embargo, "en la práctica el marco normativo establecido, los requisitos exigidos, no parecen tener en cuenta este fundamento y dificultan en multitud de casos el acceso de las personas que se hallan en estas circunstancias a la jubilación anticipada", según el texto.

El requisito de haber trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, y afectados todo este tiempo por determinadas discapacidades en un grado igual o superior al 45%, "no resulta fácil de cumplir a pesar de lo que pueda parecer", según el texto de la iniciativa.

El PdCat también apunta que el grado de discapacidad no se revisa sistemáticamente y no se actualiza salvo en los casos de agravación o mejoría, o en casos de error diagnóstico, y no siempre se puede acreditar un porcentaje igual o superior al 45% durante, al menos, 15 años.

Por otra parte, el PdCat cree que "tampoco parece razonable exigir el mismo período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación a personas afectadas por una discapacidad que reduce su esperanza de vida que a personas que no se hallan en estas circunstancias".

Además, recuerda que en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado se aprobó en mayo una propuesta firmada por todos los grupos en la que se instaba a adoptar medidas para mejorar el acceso a la jubilación de las personas con discapacidad en esta línea.

