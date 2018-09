El ministerio de Trabajo tiene constancia de prácticas fraudulentas de algunas empresas que dieron de baja a trabajadores el viernes 31 de agosto

Magdalena Valerio, la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social señaló este miércoles en el Ministerios que "tienen constancia de que existen una serie de prácticas de algunas empresas consistentes en dar de baja el último día de agosto, que cayó en viernes para ahorrar pagar a los trabajadores el fin de semana o para que las vacaciones corran a cargo del erario público, cometiendo así fraude y competencia desleal.

Esta fue la respuesta de la ministra al diputado del PP Gerardo Camps sobre los datos de empleo del mes de agosto. Valerio señaló que las cifras el mercado laboral registradas el pasado mes "ponen de manifiesto la fuerte estacionalidad y la precariedad del mercado laboral, la que ustedes dejaron como herencia y a la que este Gobierno ya está buscando solución"

La ministra incidió en que agosto no suele ser un buen mes para el empleo por la estacionalidad y el fin del verano y los de este año "no son los datos más deseables".No obstante, explicó que "el hecho de que el día 31 cayese en viernes algo pudo influir". En este sentido, añadió que "nos consta que existen una serie de prácticas de algunas empresas que consisten en dar de baja el viernes para no pagarles el fin de semana, o durante las vacaciones para que las vacaciones corran a cargo del Servicio Público de Empleo (SEPE) y del erario público".

Recordemos que el pasado viernes 31 de agosto, se batió un triste récord al destruirse más de 300.000 puestos de trabajo en un solo día. Registrándose un total de 3.182.068 personas desempleadas. Esta cifra no representa necesariamente despidos, pero sí es reveladora de la abusiva práctica empresarial de finalizar un contrato el viernes para retomarlo el lunes. Cada vez más se firman contratos por semanas e, incluso, por días. Un vistazo a las estadísticas del Sepe revela que prácticamente el 25% de las relaciones contractuales no superan los siete días de duración.

La ministra resaltó que pretende "erradicar estas prácticas con el Plan Director por un Trabajo Digno y con las mesas de diálogo social creadas". Y destacó que la contratación indefinida se incrementó un 33,4% en agosto, que es el mayor aumento de toda la serie histórica, pero aladió que "queda mucho camino por recorrer".

Mejorar la protección laboral en hostelería uno de los objetivos del gobierno

Uno de los sectores que más empleos generan en verano es la hostelería y de los menos protegidos por los derechos laborales. La ministra aseguró que mejorar la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector de la hostelería, "especialmente las camareras de piso", es uno de los objetivos el gobierno socialista.

"Así se va a proceder a un reconocimiento expreso de una serie de enfermedades profesionales a través de la modificación del real decreto 1.299/2006 de 10 de noviembre por el que se acuerda el cuadro de enfermedades profesionales dando una respuesta a una demanda histórica de este colectivo de trabajadoras", justificó.

Aparte recordó también con el fin de mejorar las condiciones de empleo de este colectivo el Plan Director por un Trabajo Digno, recientemente aprobado por el Gobierno socialista, tiene referencias específicas al sector de la hostelería.