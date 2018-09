Los viajes de residentes insulares han aumentado un 40% con la bonificación del 75%

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Las ventas de billetes aéreos para trayectos a la península de residentes en islas, Ceuta o Melilla han aumentado un 40% tras la entrada en vigor el pasado 16 de julio de la bonificación del 75% de estas tarifas que aprobó el Gobierno.

Lo dijo hoy en el Pleno del Congreso el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, sobre el seguimiento que está haciendo el Gobierno en la aplicación por parte de las aerolíneas de ese descuento.

Ábalos precisó que las ventas de este tipo de billetes bonificados ha subido "más de un 40%" y en el caso de Canarias lo han hecho "algo más de un 50%". Según el ministro, su departamento no ha detectado comportamientos ilícitos en las plataformas de reserva con descuento. Solo ha ha habido que dirigirse a una compañía en dos ocasiones, explicó, una por no tener disponible la plataforma una vez ya en vigor la medida de bonificación y otra porque no estaba efectiva la rebaja para Baleares, "pero se subsanó y no hemos encontrado mala intención".

"En caso de producirse una situación que ponga riesgo la conectividad o la cohesión territorial, tenemos una visión del mercado que nos permitirá tomar las decisiones más oportunas", garantizó Ábalos.

El ministro añadió que, no obstante, el Gobierno trabaja en la mejora del sistema de reservas, para que "antes de preguntar sobre la condición de residente, nos dé el precio, para que así luego veamos claramente la bonificación reflejada respecto a la tarifa inicial".

El diputado canario pidió que para evitar abusos de las aerolíneas, se determine "una obligación de servicio público abierta, no exclusivamente para las líneas deficitarias, porque es la única forma de establecer precios de referencia". El titular de Fomento le contestó que están dispuestos a estudiar esta fórmula.

(SERVIMEDIA)

12-SEP-18

JRN/gja