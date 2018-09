El gobierno descubre "amplio número de falsos autónomos" y "menoscabo" de derechos laborales en plataformas digitales

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El Gobierno tiene constancia de casos de "menoscabo" de derechos laborales e irregularidades contractuales cometidas por plataformas digitales, entre ellas "un amplio número de falsos autónomos", según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Servimedia.

El diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia preguntó al Gobierno sobre el número de inspecciones laborales abiertas en los años 2017 y 2018 a plataformas digitales que terminaron en sanción.

El Gobierno le ha contestado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha detectado "determinadas situaciones en el ámbito de las nuevas plataformas que forman parte de la llamada 'economía colaborativa' que menoscaban ciertos derechos y tienen su origen generalmente en encuadramientos incorrectos en el Sistema de Seguridad Social".

El Gobierno precisa que "al amparo de ciertas plataformas, se ocultan verdaderos trabajadores autónomos que evitan encontrarse de alta en el Régimen de Seguridad Social procedente (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)".

"ECONOMÍA IRREGULAR"

"Otra de las situaciones", añade la contestación parlamentaria, "es el amplio número de falsos autónomos existentes, que son en realidad trabajadores por cuenta ajena de las citadas plataformas, las cuales actúan como sociedades mercantiles".

La respuesta añade que también "nos encontramos con economía irregular en sentido estricto, verdaderas situaciones en las que no existe ningún alta en el Sistema de Seguridad Social mientras prestan servicios".

El Gobierno afirma que durante 2017 se iniciaron actuaciones inspectoras encaminadas a la comprobación de la existencia de probables relaciones laborales encubiertas. Pero precisa que no da datos porque las aplicaciones informáticas en las que se recogen las actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) no permiten desagregar los datos que afectan únicamente a este tipo de plataformas, por lo que no se dispone de los medios necesarios para poder facilitar dicha información.

Recuerda que este 2018, la ITSS continúa con el desarrollo de dichas actuaciones, como una campaña específica sobre comercio electrónico y plataformas colaborativas, con el objetivo de realizar las comprobaciones inspectoras procedentes sobre aquellas plataformas que sean identificadas -tanto por las denuncias o peticiones de otros órganos administrativos que se puedan plantear, como las derivadas de las comunicaciones realizadas a través del Buzón de Lucha contra el Fraude y del trabajo de planificación de actividad-, con intensificación de las actuaciones de control.

10-SEP-18

