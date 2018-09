Las itv endurecen desde hoy el control de las emisiones de los coches

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Las estaciones de ITV (ITV.LO )(Inspección Técnica de Vehículos) reforzarán a partir de este lunes la vigilancia del sistema de control de emisiones que incorporan los coches.

Hoy entra en vigor el nuevo Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones de ITV, que incluye como principal novedad la incorporación de herramientas de lectura del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) para la comprobación del sistema de control de emisiones de los vehículos Euro 5, Euro 6 y Euro VI, es decir, los vehículos ligeros matriculados a partir de 2011 y los vehículos pesados matriculados a partir de 2015.

La patronal de estas estaciones, AECA-ITV, recordó en un comunicado que no se trata de un nuevo sistema de control de emisiones ni se van a medir nuevos contaminantes, sino que a través del OBD se va a comprobar que el sistema de control de emisiones que incorporan los vehículos no presenta errores ni averías. También se comprobará que no ha sido manipulado ni presenta desconexiones o desmontajes fraudulentos.

El objetivo de la nueva normativa es aprovechar los modernos sistemas de control de averías que proporcionan las centralitas electrónicas que incorporan los vehículos. En este caso, si la ITV detecta alguna avería en el sistema de control de emisiones, lo catalogará como defecto grave y obligará al usuario a que la repare. Aunque la obligatoriedad comienza el lunes, lo cierto es que las estaciones de ITV llevan realizando lecturas del OBD a modo de prueba desde hace varios meses, al objeto de familiarizarse con la nueva herramienta, detectar posibles problemas e informar a los usuarios.

Según el presidente de AECA-ITV, Luis Ángel Gutiérrez Pando, "la lectura del OBD es un complemento a las tradicionales pruebas de control de emisiones, pero no las sustituye". Esta medida es un paso más en la consecución de los objetivos de AECA-ITV que no son sino velar por la seguridad vial y preservar el medioambiente. En este sentido, se va a tener un mayor control sobre los aspectos relacionados con el medioambiente.

Su presidente ya ha manifestado en más de una ocasión que "los vehículos bien mantenidos no tienen por qué tener problemas en la ITV". Este es un primer paso para que en un futuro no muy lejano en la ITV se inspeccionen también los sistemas de seguridad activa y pasiva controlados electrónicamente, agrega la patronal.

